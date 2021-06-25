Пн, 28.06.2021
Темпы вакцинации в течение праздничной недели снизились, но, надеюсь, сейчас они увеличатся, потому что для этого нет препятствий - в Латвии большой запас доз вакцин, нет недостатка в возможностях, нужно просто перестать сомневаться, отложить предрассудки и глупости в Интернете. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Москве и Петербурге за последние сутки рекордное число смертей и госпитализаций от Covid-19

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Рекордная смертность от коронавируса в России.
  • Последнее слово Бабарико в суде.
  • В Черном море начались международные учения Sea Breeze.
  • Масштабное наводнение в России.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
НАВЕРХ
Back