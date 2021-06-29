Франция сенсационно вылетела с Евро, проиграв Швейцарии в серии пенальти

Матч проходил на стадионе "Националь" в Бухаресте и завершился со счётом 3:3 (5:4 пен.) в пользу сборной Швейцарии.

Счёт в матче на 15-й минуте открыли швейцарцы благодаря точному удару Хариса Сеферовича. После перерыва сборная Швейцарии могла удвоить своё преимущество, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти.

Практически сразу после этого Карим Бензема сравнял счёт, а спустя две минуты форвард "Реала" оформил дубль. На 75-й минуте Поль Погба шикарным дальним ударом забил третий гол в ворота швейцарцев.

На 81-й минуте Сеферович оформил дубль и сократил отставание швейцарцев в счёте, а на 90-й минуте Марио Гавранович сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В экстра-таймах голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались швейцарцы. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.

В 1/4 финала сборная Швейцарии сыграет с командой Испании. Матч пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.

Расписание матчей 1/8 финала :

29 июня, 19:00, Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон)

29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.