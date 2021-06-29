Франция сенсационно вылетела с Евро, проиграв Швейцарии в серии пенальти
Сборная Франции в серии послематчевых пенальти уступила Швейцарии и завершила выступления на Евро-2020 на стадии 1/8 финала.
Сборная Франции в серии послематчевых пенальти уступила Швейцарии и завершила выступления на Евро-2020 на стадии 1/8 финала.
Матч проходил на стадионе "Националь" в Бухаресте и завершился со счётом 3:3 (5:4 пен.) в пользу сборной Швейцарии.
Счёт в матче на 15-й минуте открыли швейцарцы благодаря точному удару Хариса Сеферовича. После перерыва сборная Швейцарии могла удвоить своё преимущество, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти.
Практически сразу после этого Карим Бензема сравнял счёт, а спустя две минуты форвард "Реала" оформил дубль. На 75-й минуте Поль Погба шикарным дальним ударом забил третий гол в ворота швейцарцев.
На 81-й минуте Сеферович оформил дубль и сократил отставание швейцарцев в счёте, а на 90-й минуте Марио Гавранович сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
В экстра-таймах голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались швейцарцы. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.
В 1/4 финала сборная Швейцарии сыграет с командой Испании. Матч пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.
Расписание матчей 1/8 финала:
Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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