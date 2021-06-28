Не развеяли, а просто бросили в воду. На пляж в Царникаве выбросило несколько урн с прахом

Муниципальная полиция Царниковского края проинформировала, что в сравнительно небольшое время на берег с той стороны моря выбрасывает уже не первую урну с прахом.

Стражи порядка призывают относиться к умершим и их проводам в иной мир с уважением.

"В черный целлофановый пакет помещена урна, на которой выгравирован персональный код умершего. В урне было содержимое. Выяснилось, что урна с пеплом была выдана в крематории", - рассказал начальник муниципальной полиции Царниковского края Гинт Дзиркалис.

Выброшенная на берег урна изначально казалась мусором, который уборщики на пляже часто вытаскивают из песка.

Дзиркалис усматривает в действиях близких неуважение по отношению к умершему. Муниципальная полиция Царниковского края поделилась своей находкой и возмущением в Facebook, призвав прощаться с ушедшими с уважением.

Дзиркалис также призвал поставщиков услуги кремации, выдавая прах близким, напоминать о подобающем прощании с умершими.

За недолгое время полицейские нашли уже четыре-пять урн.