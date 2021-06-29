Вакцинировались уже более 50% работников образования. Министр надеется на бойкое продолжение

По словам министра, данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют, что больше всего среди различных групп образовательных учреждений до 27 июня активнее всего работники вузов - в них прививку от Covid-19 получили 73% работников, тогда как в общеобразовательных школах привито 55% работников.

В свою очередь в дошкольных образовательных учреждениях вакцинировались всего 40% работников.

На вопрос о том, почему в образовательных учреждениях процесс вакцинации не идет более бойко, Муйжнице отметила, что в середине апреля, когда была открыта приоритетная группа педагогов, в обществе царила волна скепсиса по поводы вакцины AstraZeneca, поэтому работники образовательных учреждений, опасаясь побочных эффектов, отложили прививку на период "после Лиго", когда закончатся выпускные и экзамены.

"Сейчас я с надеждой смотрю на скорый прирост, так как и возможности вакцинации становятся все шире", - отметила министр.

Напомним, Минобразования допускает возможность проведения образовательных кампаний с эпидемиологами и иммунологами, чтобы дать ответы учителям и другим работникам сферы образования на неотвеченные вопросы о вакцинации от Covid-19.