Вт, 29.06.2021
Самый большой риск, конечно, в том, что вернется осенняя ситуация, если уровень вакцинации не будет достаточным Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований

Вакцинировались уже более 50% работников образования. Министр надеется на бойкое продолжение

Анита Муйжниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На данный момент от Covid-19 вакцинированы 52% работников образовательных учреждений, сообщила в Twitter министр образования и науки Анита Муйжниеце, сообщает агентство LETA.

По словам министра, данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют, что больше всего среди различных групп образовательных учреждений до 27 июня активнее всего работники вузов - в них прививку от Covid-19 получили 73% работников, тогда как в общеобразовательных школах привито 55% работников.

В свою очередь в дошкольных образовательных учреждениях вакцинировались всего 40% работников.

На вопрос о том, почему в образовательных учреждениях процесс вакцинации не идет более бойко, Муйжнице отметила, что в середине апреля, когда была открыта приоритетная группа педагогов, в обществе царила волна скепсиса по поводы вакцины AstraZeneca, поэтому работники образовательных учреждений, опасаясь побочных эффектов, отложили прививку на период "после Лиго", когда закончатся выпускные и экзамены.

"Сейчас я с надеждой смотрю на скорый прирост, так как и возможности вакцинации становятся все шире", - отметила министр.

Напомним, Минобразования допускает возможность проведения образовательных кампаний с эпидемиологами и иммунологами, чтобы дать ответы учителям и другим работникам сферы образования на неотвеченные вопросы о вакцинации от Covid-19.

Ранее Муйжниеце подтверждала, что будет искать решения, как убедить сомневающихся работников сферы образования в вакцинации от Covid-19. Она указала, что одной из возможностей могли бы стать образовательные кампании, в ходе которых эпидемиологи и иммунологи могли бы объяснить пользу и необходимость вакцинации. Министр утверждала, что готова принять участие в разъяснении о вакцинации, так как ее приоритет - обеспечить очную учебу для групп всех классов.

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