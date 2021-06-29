Под развалинами многоэтажки в Майами найдено 11 тел; судьба еще 150 человек неизвестна
Под развалинами обрушившегося на прошлой неделе в Майами жилого дома найдены 11 погибших, пишет dpa.
Под развалинами обрушившегося на прошлой неделе в Майами жилого дома найдены 11 погибших, пишет dpa.
Однако судьба еще примерно 150 человек по-прежнему неизвестна.
Спасатели продолжают обыскивать развалины здания, они используют спецтехнику, в том числе подъемный кран.
Построенное 40 лет назад 12-этажное здание обрушилось в ночь на четверг. Несколько десятков человек были спасены из-под развалин.
Галерея: Обрушение жилого дома в Майами
Причины происшествия до сих пор не ясны, однако власти предали огласке разработанное в 2018 году фирмой по консультации строительства Morabito сообщение, в котором не сказано, что здание может рухнуть, но признано, что ему необходим ремонт, чтобы сохранить "структурную интегрированность".
"Если в ближайшем будущем не будет заменена гидроизоляция, степень повреждения бетона расширится экспоненциально", - сказано в сообщении. В нем высказано допущение, что проблемы в большей мере вызвало коррозийное воздействие соленого воздуха на побережье Флориды на протяжении многих лет.