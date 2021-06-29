Под развалинами многоэтажки в Майами найдено 11 тел; судьба еще 150 человек неизвестна

Однако судьба еще примерно 150 человек по-прежнему неизвестна.

Спасатели продолжают обыскивать развалины здания, они используют спецтехнику, в том числе подъемный кран.

Построенное 40 лет назад 12-этажное здание обрушилось в ночь на четверг. Несколько десятков человек были спасены из-под развалин.

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Причины происшествия до сих пор не ясны, однако власти предали огласке разработанное в 2018 году фирмой по консультации строительства Morabito сообщение, в котором не сказано, что здание может рухнуть, но признано, что ему необходим ремонт, чтобы сохранить "структурную интегрированность".

Инспекторы предупредили о значительных проблемах, констатированных в бетонном блоке под бассейном на первой этаже, а также о трещинах в бетоне на подземной стоянке.