Вт, 29.06.2021
Темпы вакцинации в течение праздничной недели снизились, но, надеюсь, сейчас они увеличатся, потому что для этого нет препятствий - в Латвии большой запас доз вакцин, нет недостатка в возможностях, нужно просто перестать сомневаться, отложить предрассудки и глупости в Интернете. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

За сутки выявлено 89 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 57,2
Госпитализированы 14 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 89 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 60 до 57,2 случая.

Было сделано 11 409 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 329 человек, 2508 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах проходят лечение 154 пациента, что на 17 человек меньше, чем накануне. Из них у 117 пациентов течение болезни средней тяжести, что на 24 пациента меньше, чем днем ранее, и у 37 пациентов состояние тяжелое, что, в свою очередь, представляет собой увеличение на семь пациентов.

За прошедшие сутки с диагнозом Covid-19 были госпитализированы 14 человек, в свою очередь выписаны - 28 человек.

На сегодняшний день из больниц в целом выписано 14 113 пациентов, которые переболели коронавирусом.

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