За сутки выявлено 89 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 57,2

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 60 до 57,2 случая.

Было сделано 11 409 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 329 человек, 2508 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах проходят лечение 154 пациента, что на 17 человек меньше, чем накануне. Из них у 117 пациентов течение болезни средней тяжести, что на 24 пациента меньше, чем днем ранее, и у 37 пациентов состояние тяжелое, что, в свою очередь, представляет собой увеличение на семь пациентов.

За прошедшие сутки с диагнозом Covid-19 были госпитализированы 14 человек, в свою очередь выписаны - 28 человек.