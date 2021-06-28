Вт, 29.06.2021
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Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи

Полиция оштрафовала четырех человек на 100 евро за управление водным мотоциклом без прав

ФОТО: WR studio/shutterstock

Перед Лиго в Кокнесском и Плявиньском краях четыре человека были оштрафованы на 100 евро за управление водным мотоциклом без прав, сообщает агентство LETA.

22 июня, в ходе плановой профилактической проверки стражи порядка в Кокнесском и Плявиньском краях констатировали, что четыре человека управляют водными мотоциклами без соответствующих водительских прав. Полиция по факту произошедшего начала четыре процесса административного нарушения, к каждому лицу применен денежный штраф в размере 100 евро.

Кроме того, во время проверки было констатировано, что в Плявиньском крае в Даугаве мужчина управляет лодкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В его выдохе было констатировано 0,75 промилле алкоголя. Полиция начала процесс административного нарушения, к мужчине применено предупреждение.

Стражи порядка напоминают, что водителю водного транспортного средства запрещено управлять им без действующего подтверждающего квалификацию водителя документа и в состоянии алкогольного опьянения выше 0,5 промилле. За управление судном для отдыха без прав грозит денежный штраф от 100 до 250 евро и запрет на управление таким транспортом на два года.

В свою очередь, за управление лодкой в публичном месте, если концентрация алкоголя в выдохе или крови водителя превышает 0,5 промилле, но не превышает 1 промилле, применяют предупреждение.

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