После длинных выходных интерес к вакцинации значительно вырос

В течение праздничной недели Лиго с 21 по 27 июня темп вакцинации значительно снизился. Центры вакцинации от Covid-19, а также пункты вакцинации в торговых центрах в течение двух дней не работали, поэтому были привиты 28 873 человека (в среднем по 4125 привитых в день), что на 63% меньше, чем неделей ранее.

В понедельник, согласно данным НСЗ, прививки от Covid-19 получили 12 073 человека, в том числе 1269 человек получили первую дозу вакцины, 9919 человек - вторую дозу, а еще 885 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson ("J&J"), которой требуется всего одна доза.

Вакцинация проводилась 262 поставщиками услуг, больше всего было привито людей в Veselības centru apvienība - 1940 человек, в Veselības centrs 4 - 1892, в Vizuālā diagnostika - 576, в Dzelzceļa veselības centrs - 521, в Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня - 427, в Северо-Курземской региональной больнице - 403, в Luc Medical - 392, в Рижской Восточной клинической университетской больнице - 374, в Резекненской больнице - 292 и Детской клинической университетской больнице - 292 человека.

Вчера в Латвии были использованы 1172 первые дозы вакцины Pfizer/BioNTech и 5781 вторая доза этой вакцины, 97 первых доз вакцины Moderna и 1477 вторых доз этой вакцины, 2661 вторая доза вакцины AstraZeneca, а также 885 доз вакцины J&J, свидетельствуют данные НСЗ.