Вт, 29.06.2021
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Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи

Месси установил рекорд по играм за сборную Аргентины

Лионель Месси ФОТО: Reuters/ScanPix

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную.

Месси появился на поле в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки, в котором национальная команда Аргентины обыграла Боливию (4:1). Месси в этом матче оформил дубль и отметился результативной передачей.

Кстати, нападающий "Барселоны" сделал дубль за национальную команду впервые за два года. В последний раз Месси забивал два мяча в товарищеской игре с Никарагуа (5:1) в августе 2019-го.

Этот матч стал для 34-летнего Месси 148-м в карьере за сборную Аргентины. Таким образом, Месси побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого 147 матчей.

Месси дебютировал за основную команду сборной Аргентины 17 августа 2005 года. С тех пор форвард забил 75 мячей - это также лучший показатель в истории сборной. Ещё в 2016 году Месси обогнал Габриэля Батистуту, на счету которого 54 мяча.

В четвертьфинале Кубка Америки-2021 сборная Аргентины проведёт встречу с Эквадором. Матч пройдёт 4 июля.

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