Кучеров стал лучшим игроком первого матча финала Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" дома обыграла "Монреаль" со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф - 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Стивен Стэмкос и Никита Кучеров, который оформил дубль. За "Монреаль" единственный гол забил Бен Шьяро.

Кроме двух шайб на счету Кучерова голевая передача. По итогам встречи он был признан лучшим игроком.

Российский хоккеист стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В его активе 7 заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах.

Кучеров вышел на пятое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ. На его счету 43 шайбы, и выше него по этому показателю располагаются лишь Алексей Ковалёв (45 шайб), Сергей Фёдоров (52), Евгений Малкин (64) и Александр Овечкин (71).