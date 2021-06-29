В Пардаугаве пассажирский автобус протаранил забор
В Риге в Пардаугаве в аварию попал пассажирский автобус, курсировавший рейсом из Риги в Олайне - он врезался в забор частной территории, сообщает передача Degpunktā.
В Риге в Пардаугаве в аварию попал пассажирский автобус, курсировавший рейсом из Риги в Олайне - он врезался в забор частной территории, сообщает передача Degpunktā.
Полный пассажиров автобус проломил забор, и из салона один за другим стали выскакивать встревоженные пассажиры - такой вид вечером в субботу, 26 июня, предстал перед взором местной жительницы Марины.
Именно ее собственность на перекрестке Виенибас гатве и улицы Гимнастикас была повреждена, однако это, по ее мнению, меньшая беда.
Свидетели происшествия допускают, что из-за сильной жары у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем. Любой опытный автомобилист в экстремальной ситуации незамедлительно бы нажал на тормоз, но в этот раз транспортное средство заехало слишком далеко.
"Очень возможно, что водителю стало плохо. Просто не вписался в поворот, так как погода мерзкая", - допустил свидетель.
Медики рассказали, что пассажиры не пострадали, однако водителю оказали серьезную поддержку и лечение он продолжит в стационаре.
"Пострадавший получил травмы нескольких частей тела, был в сознании, ему оказали помощь на месте и в стабильном состоянии доставили в больницу для оказания дальнейшей помощи", - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.
У водителя взяли анализы, которые помогут выяснить, сел ли он за руль трезвым.
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