В Пардаугаве пассажирский автобус протаранил забор

Полный пассажиров автобус проломил забор, и из салона один за другим стали выскакивать встревоженные пассажиры - такой вид вечером в субботу, 26 июня, предстал перед взором местной жительницы Марины.

Именно ее собственность на перекрестке Виенибас гатве и улицы Гимнастикас была повреждена, однако это, по ее мнению, меньшая беда.

"Ну был такой удар! Посмотрела в окно - может быть, авария, но видно не было. Вышла, а он уже въехал. Слава богу, что люди здоровы", - рассказала Марина.

Свидетели происшествия допускают, что из-за сильной жары у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем. Любой опытный автомобилист в экстремальной ситуации незамедлительно бы нажал на тормоз, но в этот раз транспортное средство заехало слишком далеко.

"Очень возможно, что водителю стало плохо. Просто не вписался в поворот, так как погода мерзкая", - допустил свидетель.

Медики рассказали, что пассажиры не пострадали, однако водителю оказали серьезную поддержку и лечение он продолжит в стационаре.

"Пострадавший получил травмы нескольких частей тела, был в сознании, ему оказали помощь на месте и в стабильном состоянии доставили в больницу для оказания дальнейшей помощи", - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

У водителя взяли анализы, которые помогут выяснить, сел ли он за руль трезвым.