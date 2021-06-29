Семейным врачам выплатят по 8,15 евро за оценку раннего развития детей

В соответствии с частью второй 12-й статьи закона о защите прав ребенка государство с 1 июля обязано предоставить всем детям в возрасте от полутора до трех лет оценку раннего развития, чтобы способствовать своевременному распознаванию нарушений развития и возможных особых потребностей.

Во исполнение установленной законом нормы предусмотрено, что семейный врач должен провести скрининг раннего развития ребенка один раз - в возрасте от полутора до трех лет.

За осмотр врачу будет выплачено 8,15 евро. Необходимое финансирование будет предоставлено в рамках имеющихся бюджетных ресурсов Министерства здравоохранения.