Семейным врачам выплатят по 8,15 евро за оценку раннего развития детей

В соответствии с частью второй 12-й статьи закона о защите прав ребенка государство с 1 июля обязано предоставить всем детям в возрасте от полутора до трех лет оценку раннего развития, чтобы способствовать своевременному распознаванию нарушений развития и возможных особых потребностей.
Во исполнение установленной законом нормы предусмотрено, что семейный врач должен провести скрининг раннего развития ребенка один раз - в возрасте от полутора до трех лет.
За осмотр врачу будет выплачено 8,15 евро. Необходимое финансирование будет предоставлено в рамках имеющихся бюджетных ресурсов Министерства здравоохранения.
Для реализации осмотров и облегчения работы семейных врачей планируется разработать единую форму, которая объединит алгоритмы диагностики наиболее частых возможных нарушений развития в этой возрастной группе. Также планируется обучение семейных врачей, в том числе разработка обучающих видеороликов для заполнения анкеты.