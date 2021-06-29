Вт, 29.06.2021
Действия депутата Гобземса и его сторонников "абсолютно аморальными и глубоко оскорбительными для жертв нацистского террора, их родственников и всех жителей Латвии, пытающихся сохранить память о трагедии Холокоста. Совет еврейских общин Латвии
Совет еврейских общин Латвии

Семейным врачам выплатят по 8,15 евро за оценку раннего развития детей

Иллюстративное фото ФОТО: Syda Productions/shutterstock.com

Семейным врачам будет выплачено по 8,15 евро за оценку раннего развития детей в соответствии с утвержденными правительством поправками к постановлению Кабинета министров "Порядок организации и оплаты медицинских услуг".

В соответствии с частью второй 12-й статьи закона о защите прав ребенка государство с 1 июля обязано предоставить всем детям в возрасте от полутора до трех лет оценку раннего развития, чтобы способствовать своевременному распознаванию нарушений развития и возможных особых потребностей.

Во исполнение установленной законом нормы предусмотрено, что семейный врач должен провести скрининг раннего развития ребенка один раз - в возрасте от полутора до трех лет.

За осмотр врачу будет выплачено 8,15 евро. Необходимое финансирование будет предоставлено в рамках имеющихся бюджетных ресурсов Министерства здравоохранения.

Для реализации осмотров и облегчения работы семейных врачей планируется разработать единую форму, которая объединит алгоритмы диагностики наиболее частых возможных нарушений развития в этой возрастной группе. Также планируется обучение семейных врачей, в том числе разработка обучающих видеороликов для заполнения анкеты.

НАВЕРХ
Back