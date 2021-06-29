Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы по футболу

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счётом 2:0 в пользу английской команды.

В первом тайме сборная Англии в основном ловила соперника на ошибках и создавала опасные контратаки. Германия, в свою очередь, создала несколько неплохих эпизодов у ворот Джордана Пикфорда, но ни тем, ни другим не удалось забить в первые 45 минут.

Счёт в матче на 75-й минуте открыл Рахим Стерлинг, который просто подставил ногу во вратарской, замкнув великолепный прострел Люка Шоу.

Пять минут спустя Томас Мюллер мог вернуть равновесие на табло - оборона англичан провалилась и нападающий "Баварии" оказался один на один с Пикфордом, но не попал в дальний нижний угол.

На 86-й минуте англичане во второй раз заставили Мануэля Нойера вынимать мяч из сетки - на этот раз автором гола стал Гарри Кейн, который замкнул головой подачу во вратарскую от Джека Грилиша. Для нападающего "Тоттенхэма" этот гол стал первым на турнире.

Отметим, что немцы не смогли выйти в 1/4 финала чемпионата Европы впервые с 2004 года. Тогда они не вышли из группы с Чехией, Нидерландами и Латвией. Матч против Англии на Евро-2020 стал последним для Йоахима Лёва в качестве главного тренера сборной Германии.

В 1/4 финала сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция - Украина. Этот матч пройдёт сегодня в 22:00.

Расписание матчей 1/8 финала :

29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.