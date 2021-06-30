Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу
Сборная Украины по футболу в очень сложном матче победила в овертайме команду Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Сборная Украины по футболу в очень сложном матче победила в овертайме команду Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Счёт в матче на 27-й минуте открыл Александр Зинченко, который с лёта прошил ворота Робина Ольсена после отличной передачи Андрея Ярмоленко. Шведам удалось сравнять счёт в самом конце первого тайма - Эмиль Форсберг нанёс удар из-за пределов штрафной, а мяч от ног защитника Ильи Забарного отрикошетил в ворота.
На 55-й минуте Сергей Сидорчук мог вывести вперёд украинцев, но мяч после его удара угодил в штангу ворот. Всего минуту спустя уже шведы могли вести в счёте, но мяч после удара Форсберга также попал в штангу ворот.
Ещё 10 минут спустя голкипер сборной Украины Георгий Бущан вытащил очень опасный удар Деяна Кулусевски, который метил под перекладину. На 69-й минуте неудержимый Форсберг получил мяч на левом фланге, сместился к центру, выполнил пару удачных обводок и нанёс удар в перекладину.
В оставшееся время командам так и не удалось выявить победителя, поэтому матч перешёл в овертайм, который получился достаточно суровым.
На 98-й минуте встречи Маркус Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина и получил за это красную карточку. Беседин, в свою очередь, покинул поле при помощи врачей. Вскоре после этого Зинченко, навешивая в штрафную, угодил мячом в лицо Эмиля Крафта, который оказался в нокдауне и ему потребовалась помощь врачей.
Когда казалось, что командам неизбежать послематчевой серии пенальти, сборная Украины сумела вырвать победу в добавленное время ко второму экстра-тайму. Автором победного гола украинской сборной стал Артём Довбик, который головой замкнул передачу Зинченко, отправив мяч в дальний угол.
В 1/4 финала сборная Украины сыграет с командой Англии, которая сегодня обыграла сборную Германии со счётом 2:0.
Расписание матчей 1/4 финала:
Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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