Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и завершился со счётом 2:1 в пользу украинской сборной.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл Александр Зинченко, который с лёта прошил ворота Робина Ольсена после отличной передачи Андрея Ярмоленко. Шведам удалось сравнять счёт в самом конце первого тайма - Эмиль Форсберг нанёс удар из-за пределов штрафной, а мяч от ног защитника Ильи Забарного отрикошетил в ворота.

На 55-й минуте Сергей Сидорчук мог вывести вперёд украинцев, но мяч после его удара угодил в штангу ворот. Всего минуту спустя уже шведы могли вести в счёте, но мяч после удара Форсберга также попал в штангу ворот.

Ещё 10 минут спустя голкипер сборной Украины Георгий Бущан вытащил очень опасный удар Деяна Кулусевски, который метил под перекладину. На 69-й минуте неудержимый Форсберг получил мяч на левом фланге, сместился к центру, выполнил пару удачных обводок и нанёс удар в перекладину.

В оставшееся время командам так и не удалось выявить победителя, поэтому матч перешёл в овертайм, который получился достаточно суровым.

На 98-й минуте встречи Маркус Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина и получил за это красную карточку. Беседин, в свою очередь, покинул поле при помощи врачей. Вскоре после этого Зинченко, навешивая в штрафную, угодил мячом в лицо Эмиля Крафта, который оказался в нокдауне и ему потребовалась помощь врачей.

Когда казалось, что командам неизбежать послематчевой серии пенальти, сборная Украины сумела вырвать победу в добавленное время ко второму экстра-тайму. Автором победного гола украинской сборной стал Артём Довбик, который головой замкнул передачу Зинченко, отправив мяч в дальний угол.

В 1/4 финала сборная Украины сыграет с командой Англии, которая сегодня обыграла сборную Германии со счётом 2:0.

Расписание матчей 1/4 финала :

2 июля, 19:00, Швейцария - Испания ("Газпром Арена", Санкт-Петербург)

2 июля, 22:00, Бельгия - Италия ("Альянц Арена", Мюнхен)

3 июля, 19:00, Чехия - Дания (Олимпийский стадион, Баку)

3 июля, 22:00, Англия - Украина (Олимпийский Стадион, Рим)

Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.