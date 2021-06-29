В Елгаве на улице задержали пьяного с двумя ножами в руках
В понедельник в Елгаве на улице был задержан пьяный мужчина с двумя ножами в руках, сообщает агентство LETA.
В понедельник в Елгаве на улице был задержан пьяный мужчина с двумя ножами в руках, сообщает агентство LETA.
Так, в Елгаве, на улице Пернавас, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перемещался по улице, держа в руках два ножа. Полиция пояснила, что таким образом он угрожал безопасности и покою других жителей.
По факту произошедшего начат процесс административного нарушения по факту мелкого хулиганства, мужчина оштрафован на 70 евро.