Вт, 29.06.2021
Самый большой риск, конечно, в том, что вернется осенняя ситуация, если уровень вакцинации не будет достаточным Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований

В Елгаве на улице задержали пьяного с двумя ножами в руках

Нож. Иллюстративное фото. ФОТО: Unsplash

В понедельник в Елгаве на улице был задержан пьяный мужчина с двумя ножами в руках, сообщает агентство LETA.

Так, в Елгаве, на улице Пернавас, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перемещался по улице, держа в руках два ножа. Полиция пояснила, что таким образом он угрожал безопасности и покою других жителей.

По факту произошедшего начат процесс административного нарушения по факту мелкого хулиганства, мужчина оштрафован на 70 евро.

НАВЕРХ
Back