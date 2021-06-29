СМИ: В России отказались от идеи привить до осени 60% взрослого населения

По информации "Дождя", по новым планам к 1 сентября планируется вакцинировать 30-35% взрослых жителей.

Кроме того, при расчете показателей коллективного иммунитета во внимание теперь будут принимать не только тех, кто привился от Covid-19, но и тех, кто переболел коронавирусом. Таким образом, 30-35% привитого взрослого населения к осени включают тех, кто должен сделать прививку с учетом переболевших.

По информации издания, привитым считается гражданин, получивший первую прививку.

В свою очередь в секретариате возглавляющей Федеральный оперативный штаб Татьяны Голиковой, как и в Министерстве здравоохранения, отказ от вакцинации 60% населения отрицают, пишет "Медуза".

"Дождь" отмечает, что для столицы России Москвы планы остались прежними - к 1 сентября должны быть привиты 60% взрослых жителей.

Напомним, к началу июня план по вакцинации в России был выполнен на 25%.

Между тем, за последние сутки в России была зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса - скончались 652 пациента с Covid-19. Это максимальное число умерших в стране с начала пандемии. Всего же в стране коронавирус унес жизни уже 134 545 человек.