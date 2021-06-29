Вт, 29.06.2021
Темпы вакцинации в течение праздничной недели снизились, но, надеюсь, сейчас они увеличатся, потому что для этого нет препятствий - в Латвии большой запас доз вакцин, нет недостатка в возможностях, нужно просто перестать сомневаться, отложить предрассудки и глупости в Интернете. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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СМИ: В России отказались от идеи привить до осени 60% взрослого населения

Вакцинация от Covid-19 в Москве ФОТО: EPA/Scanpix

Власти России отказались от идеи до осени привить 60% взрослого населения. Как сообщает "Дождь", такого требования больше нет в распоряжениях, которые Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассылает по регионам.

По информации "Дождя", по новым планам к 1 сентября планируется вакцинировать 30-35% взрослых жителей.

Кроме того, при расчете показателей коллективного иммунитета во внимание теперь будут принимать не только тех, кто привился от Covid-19, но и тех, кто переболел коронавирусом. Таким образом, 30-35% привитого взрослого населения к осени включают тех, кто должен сделать прививку с учетом переболевших.

По информации издания, привитым считается гражданин, получивший первую прививку.

В свою очередь в секретариате возглавляющей Федеральный оперативный штаб Татьяны Голиковой, как и в Министерстве здравоохранения, отказ от вакцинации 60% населения отрицают, пишет "Медуза".

"Дождь" отмечает, что для столицы России Москвы планы остались прежними - к 1 сентября должны быть привиты 60% взрослых жителей.

Напомним, к началу июня план по вакцинации в России был выполнен на 25%.

Между тем, за последние сутки в России была зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса - скончались 652 пациента с Covid-19. Это максимальное число умерших в стране с начала пандемии. Всего же в стране коронавирус унес жизни уже 134 545 человек.

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За минувшие сутки в стране выявлены еще 20 616 новых случаев Covid-19. Лидирует Москва, там зарегистрировано 6209 новых случаев. Далее следуют Московская область с 2453 случаями и Санкт-Петербург с 1374 случаями.

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