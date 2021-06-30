Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Серж Харитонов: "Беларусь при Лукашенко стала корпоративным государством мафии"

Роман Протасевич ФОТО: AP Photo/Sergei Grits, File

Белорусский журналист и медиэксперт Серж Харитонов живет в США, но внимательно следить за событиями в родной стране и анализирует процессы, которые там происходят. В сферу его профессиональных интересов входит изучение СМИ, в том числе и государственных. В интервью Вадиму Радионову он рассказал о том, как окружение Александра Лукашенко использует задержанного экс-главреда NEХТA Романа Протасевича и к чему это может привести.

ИНТЕРВЬЮ ПОД ПЫТКАМИ

— В начале июня арестованный белорусский оппозиционер Роман Протасевич дал, если можно так это назвать, интервью каналу ОНТ. Что можете сказать об этом интервью как медиаэксперт? На что вы обратили внимание?

— Я думаю, в первую очередь мы не можем говорить о том, что это интервью, потому что это, скорее, запись допроса заключенного, и она абсолютно равнозначна тем видео, которые публикует ИГИЛ, когда показывает своих пленников в оранжевой форме. Человек, которому, условно говоря, пальцы засовывают в дверь, — он может и не в таких вещах признаться и не такие вещи рассказать.

Я удивлен, что Роман Протасевич не признался в том, что это он продавал газовое оборудование для концлагерей Гитлера.

Такие заявления мы тоже могли бы услышать, если бы силовики более активно с ним поработали. Вспомним, что Протасевичу угрожали, что его выдадут так называемой ЛНР, что само по себе заслуживает отдельного разговора уже в рамках международного права и статуса этих территорий. Это нельзя комментировать как интервью, это пропагандистский вброс, который был направлен на то, чтобы сменить информационную повестку, отвлечь внимание от захвата самолета, который принадлежал европейской стране, на котором находились граждане Европейского союза.

— Расскажите побольше о человеке, который вел интервью. Что он из себя представляет, кем он является, почему он был выбран для этой задачи?

— Марков (Марат Марков, председатель правления канала ОНТ, ведущий программы "Марков. Ничего личного", в которой 3 июня выступил Роман Протасевич – Прим. ред.) — человек с военным прошлым, выпускник военной академии, и он является одним из топ-менеджеров государственного телеканала ОНТ.

Стоит пояснить для людей, которые не живут в Беларуси, что государственное телевидение в республике практически полностью приватизировано Александром Лукашенко.

Оно не является государственным телевидением или общественным телевидением в западном восприятии, или даже в украинском, российском восприятии этого термина. Мы имеем дело с целым пулом телеканалов и сетью радиовещания, которые полностью зависимы от Александра Лукашенко, полностью контролируются. Все решения, которые принимаются руководством этих телеканалов, напрямую зависят от команд, которые они получают из администрации президента.

Что касается господина Маркова, он на протяжении долгого времени ведет цикл каких-то интервью с белорусскими силовиками, которые представляют режим Лукашенко, с чиновниками, которые всячески обеляют этот режим. Наверное, в параллельной вселенной того, что называется "государственной прессой", он считается одним из мэтров жанра интервью. Хотя проводить интервью с человеком, который находится в плену… по моему мнению, вот эта запись совершенно никак не отличается от того, что мы видели в 2014 году, когда украинские пленные давали показания (Речь идет о снятом на видео допросе украинских военных бойцами самопровозглошенной ДНР. Пленные отвечали на вопросы под дулом автомата – Прим. ред.).

Любые показания, которые сейчас дает Протасевич, - это показания под пытками.

В этом видеоматериале, который публиковал телеканал ОНТ, также можно увидеть травмы на руках у Протасевича, скорее всего, от наручников, достаточно серьезные повреждения. Мне кажется, одного этого факта достаточно, чтобы понять, что любые вещи, которые сейчас говорит Протасевич, - это попытка спасти свою жизнь, а не чистосердечное признание своих ошибок.

— Высказывались предположения, что Протасевичана накачивали химическими веществами. Что вы об этом думаете? Применяется ли такое в Беларуси?

— Бывшие заключенные неоднократно говорили, что в изоляторе КГБ по отношению к ним применялись какие-то вещества, которые изменяли сознания, делали их более лояльными, подавляли волю. К счастью, я не бывал в застенках КГБ и не могу говорить о том, что там происходило. Но если ссылаться на людей, которые прошли через этот опыт, то по отношению к ним применялись методы воздействия, которые были за границами психологического или физического насилия. Я не буду удивлен, если узнаю, что Протасевич не мог контролировать свою волю, когда давал показания Маркову.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ HATE SPEECH

— Расскажите о роли пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт. Координирует ли она такие информационные операции? Какое место она занимает в нынешней иерархии Александра Лукашенко и его режима?

— Наталья Эйсмонт остается одним из самых близких людей в окружении Лукашенко. Она напрямую ответственна за публикации Telegram-канала "Пул Первого", который почему-то жеманно называют близким к пресс-службе президента, хотя очевидно, что он напрямую контролируется людьми оттуда.

Учитывая специфику режима Лукашенко, люди за пределами пресс-службы и администрации так называемого президента не имеют возможности получать подобные видеоматериалы, получать подобную информацию. Эйсмонт напрямую связана с этим Telegram-каналом, который в свою очередь является частью пропагандистской машины режима Лукашенко. К ней относится целая сеть Telegram-каналов, которые напрямую призывают к насилию, расправам над политическими конкурентами Лукашенко среди гражданского населения, призывают делать это на массовой основе.

То, что называется hate speech, в этой сети Telegram-каналов стало просто каким-то совершенно повседневным форматом.

Сейчас белорусские телеканалы, другие государственные медиа и государственная сеть Telegram-каналов и аккаунтов в соцсетях максимально близки к тому, чем было радио "1000 холмов" в Руанде в начале 1990-х. Именно благодаря информационной накачке и призывам к насилию с той радиостанции вся ситуация в Руанде закончилась массовым геноцидом. Именно этого добивается Лукашенко, разжигая гражданский конфликт еще с августа прошлого года, натравливая людей из продемократического лагеря против людей, которые являются сторонниками самого Лукашенко. Это делается очень неприкрытой форме, это прямая откровенная пропаганда, которая готовится при поддержке Russia Today и сети телеканалов и Telegram-каналов Кремля.

Стоит также отметить, что Наталья Эйсмонт является супругой Ивана Эйсмонта, который руководит "Белтелерадиокомпанией", крупнейшим медийным холдингом, который напрямую контролируется Александром Лукашенко. Можно говорить о корпоративном государстве мафии, которая не соблюдает никаких законов.

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