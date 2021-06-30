Серж Харитонов: "Беларусь при Лукашенко стала корпоративным государством мафии"

Любые показания, которые сейчас дает Протасевич, - это показания под пытками.
В этом видеоматериале, который публиковал телеканал ОНТ, также можно увидеть травмы на руках у Протасевича, скорее всего, от наручников, достаточно серьезные повреждения. Мне кажется, одного этого факта достаточно, чтобы понять, что любые вещи, которые сейчас говорит Протасевич, - это попытка спасти свою жизнь, а не чистосердечное признание своих ошибок.
— Высказывались предположения, что Протасевичана накачивали химическими веществами. Что вы об этом думаете? Применяется ли такое в Беларуси?
— Бывшие заключенные неоднократно говорили, что в изоляторе КГБ по отношению к ним применялись какие-то вещества, которые изменяли сознания, делали их более лояльными, подавляли волю. К счастью, я не бывал в застенках КГБ и не могу говорить о том, что там происходило. Но если ссылаться на людей, которые прошли через этот опыт, то по отношению к ним применялись методы воздействия, которые были за границами психологического или физического насилия. Я не буду удивлен, если узнаю, что Протасевич не мог контролировать свою волю, когда давал показания Маркову.
— Расскажите о роли пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт. Координирует ли она такие информационные операции? Какое место она занимает в нынешней иерархии Александра Лукашенко и его режима?
— Наталья Эйсмонт остается одним из самых близких людей в окружении Лукашенко. Она напрямую ответственна за публикации Telegram-канала "Пул Первого", который почему-то жеманно называют близким к пресс-службе президента, хотя очевидно, что он напрямую контролируется людьми оттуда.
Учитывая специфику режима Лукашенко, люди за пределами пресс-службы и администрации так называемого президента не имеют возможности получать подобные видеоматериалы, получать подобную информацию. Эйсмонт напрямую связана с этим Telegram-каналом, который в свою очередь является частью пропагандистской машины режима Лукашенко. К ней относится целая сеть Telegram-каналов, которые напрямую призывают к насилию, расправам над политическими конкурентами Лукашенко среди гражданского населения, призывают делать это на массовой основе.
То, что называется hate speech, в этой сети Telegram-каналов стало просто каким-то совершенно повседневным форматом.
Сейчас белорусские телеканалы, другие государственные медиа и государственная сеть Telegram-каналов и аккаунтов в соцсетях максимально близки к тому, чем было радио "1000 холмов" в Руанде в начале 1990-х. Именно благодаря информационной накачке и призывам к насилию с той радиостанции вся ситуация в Руанде закончилась массовым геноцидом. Именно этого добивается Лукашенко, разжигая гражданский конфликт еще с августа прошлого года, натравливая людей из продемократического лагеря против людей, которые являются сторонниками самого Лукашенко. Это делается очень неприкрытой форме, это прямая откровенная пропаганда, которая готовится при поддержке Russia Today и сети телеканалов и Telegram-каналов Кремля.
Стоит также отметить, что Наталья Эйсмонт является супругой Ивана Эйсмонта, который руководит "Белтелерадиокомпанией", крупнейшим медийным холдингом, который напрямую контролируется Александром Лукашенко. Можно говорить о корпоративном государстве мафии, которая не соблюдает никаких законов.