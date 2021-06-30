Серж Харитонов: "Беларусь при Лукашенко стала корпоративным государством мафии"

ИНТЕРВЬЮ ПОД ПЫТКАМИ

— В начале июня арестованный белорусский оппозиционер Роман Протасевич дал, если можно так это назвать, интервью каналу ОНТ. Что можете сказать об этом интервью как медиаэксперт? На что вы обратили внимание?

— Я думаю, в первую очередь мы не можем говорить о том, что это интервью, потому что это, скорее, запись допроса заключенного, и она абсолютно равнозначна тем видео, которые публикует ИГИЛ, когда показывает своих пленников в оранжевой форме. Человек, которому, условно говоря, пальцы засовывают в дверь, — он может и не в таких вещах признаться и не такие вещи рассказать.

Я удивлен, что Роман Протасевич не признался в том, что это он продавал газовое оборудование для концлагерей Гитлера.

Такие заявления мы тоже могли бы услышать, если бы силовики более активно с ним поработали. Вспомним, что Протасевичу угрожали, что его выдадут так называемой ЛНР, что само по себе заслуживает отдельного разговора уже в рамках международного права и статуса этих территорий. Это нельзя комментировать как интервью, это пропагандистский вброс, который был направлен на то, чтобы сменить информационную повестку, отвлечь внимание от захвата самолета, который принадлежал европейской стране, на котором находились граждане Европейского союза.

— Расскажите побольше о человеке, который вел интервью. Что он из себя представляет, кем он является, почему он был выбран для этой задачи?

— Марков (Марат Марков, председатель правления канала ОНТ, ведущий программы "Марков. Ничего личного", в которой 3 июня выступил Роман Протасевич – Прим. ред.) — человек с военным прошлым, выпускник военной академии, и он является одним из топ-менеджеров государственного телеканала ОНТ.

Стоит пояснить для людей, которые не живут в Беларуси, что государственное телевидение в республике практически полностью приватизировано Александром Лукашенко.

Оно не является государственным телевидением или общественным телевидением в западном восприятии, или даже в украинском, российском восприятии этого термина. Мы имеем дело с целым пулом телеканалов и сетью радиовещания, которые полностью зависимы от Александра Лукашенко, полностью контролируются. Все решения, которые принимаются руководством этих телеканалов, напрямую зависят от команд, которые они получают из администрации президента.