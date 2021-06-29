Covid-19: В Литве зарегистрировано 35 новых случаев, в Эстонии - 47

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 47 новых случаев Covid-19, сообщений о смертях заразившихся коронавирусом не поступало, сообщил во вторник Департамент здравоохранения страны.

В понедельник было сделано 3778 тестов на Covid-19, таким образом доля положительных результатов составила 1,2%. В целом в Эстонии сделано 1 523 189 тестов на Covid-19.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 131 028, при этом 83 402 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии с диагнозом Covid-19 умерло 1269 человек.

Лечение в больницах на настоящий момент проходят 23 пациента, заболевших коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на 29 июня, составляет 32,6 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 привито 555 306 человек, в том числе 429 094 человека процесс вакцинации завершили.

Литва

Вчера в Литве было выявлено 35 случаев заражения Covid-19, при этом случаев смертей с диагнозом "коронавирус" не зарегистрировано, сообщил во вторник Департамент статистики.

В минувшие сутки было сделано 11 100 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,3%. Всего в Литве было сделано 3 885 715 тестов на коронавирус.

С начала пандемии Covid-19 в стране был диагностирован у 278 726 человек, 267 565 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умер 4381 человек, заразившийся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 154 пациента с Covid-19, 30 из которых находятся в реанимации. 19 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а у 112 пациентов в лечении используются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на 29 июня в Литве составляет 27,8 случая.