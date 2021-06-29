В Эстонии из-за отключения холодильников испортились 68 000 доз вакцины

Кроме вакцин от Covid-19, в холодильной камере хранились различные другие вакцины и лекарственные препараты, оценка пригодности которых все еще продолжается.

Судя по первым выводам расследования, температура в холодильных комнатах начала подниматься еще 22 июня. В это время в Эстонии были праздники и никто склады не проверял.

О сбое не оповестила и сигнализация, которая была даже продублирована и должна была сообщить о сбое и в Департамент здоровья, и в "Госимущество".

Случившееся обнаружил работник Департамента здоровья утром 25 июня. Сразу был вызван техник, который проверил систему, перезапустил ее. Но на следующий день система оповещения, которая до того не работала, отправила аварийный сигнал. В этот раз последствия сбоя удалось предотвратить.

Итого испорчены около 100 000 доз вакцины (кроме вакцины от коронавируса на складе хранилась вакцина от ротавируса), а также лекарства, в том числе, от ковида, которые только тестировали и еще не успели передать в больницы.