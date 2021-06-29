В новый комплекс жилых домов на Тейке инвестируют 15 миллионов евро

18 июня Bonava Latvija получила разрешение на строительство второй фазы комплекса многоквартирных жилых домов на территории исторической Видземской пекарни на улице Ропажу, 16, в Риге.

Строительство многоквартирного жилого комплекса разделено на две фазы. На первом этапе планируется построить одно здание на 40 квартир, а на втором этапе - два здания на 180 квартир.

Строительство комплекса планируется начать осенью 2021 года, а все три здания планируется сдать в эксплуатацию к 2024 году.

Будущий проект предусматривает строительство трех пятиэтажных домов на 220 двух- и четырехкомнатных квартир площадью от 43 до 80 квадратных метров. В проекте также предусмотрен благоустроенный двор с парковкой, детская площадка, спортивно-оздоровительная зона. Жители всех трех домов будут иметь доступ к парковке на более чем 170 мест. Для обеспечения безопасной среды в зданиях и их окрестностях внутреннюю территорию планируется огородить и оборудовать видеонаблюдением.

Также для жителей домов будет доступно несколько парковочных мест для велосипедов, у въезда на территорию будут расположены точки зарядки электромобилей. Также в каждой квартире будет своя индивидуальная система вентиляции.

В прошлом году оборот Bonava Latvija составил 30,44 миллиона евро, что на 4,2% больше, чем в 2019 году, прибыль компании увеличилась на 19,5% и достигла 4,011 миллиона евро.

Bonava Latvija реализует проекты в сфере недвижимости: строительство и продажу жилья эконом-класса и бизнес-класса в Риге, развивая проекты в таких районах Риги, как Пурвциемс, Тейка, Кенгарагс, Шампетерис, тихом центре Риги и районе улицы Краста.