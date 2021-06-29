Завтра в Латвии планируют отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине

По словам политика, ситуация в больницах и в системе здравоохранения в целом была тщательно проанализирована в последние недели, и на завтра запланировано заседание комиссии, на котором может быть принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в медицине. При этом необходимо учитывать, что в некоторых больницах придется продолжить чрезвычайные меры.

Это решение стало возможным из-за сокращения количества стационарных больных с Covid-19. В настоящее время помощь этим пациентам оказывают только клинические университетские больницы Риги и крупнейшие региональные больницы.

Режим чрезвычайной ситуации в медицине Латвии был объявлен в начале декабря 2020 года. Это означает, что лечебные учреждения могли более свободно использовать свои ресурсы для оказания помощи как пациентам с Covid-19, так и пациентам, нуждающимся в неотложной помощи с другими заболеваниями.

Количество коек для пациентов с Covid-19 в больницах в настоящее время сокращается, но медицинские учреждения должны быть готовы восстановить их в течение трех дней, если заболеваемость пойдет вверх, сообщила директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.