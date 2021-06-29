На сухопутной границе с Россией могут ввести обязательное тестирование на Covid-19

Он пояснил, что, несмотря на снижение заболеваемости Covid-19, индийский штамм вируса, который считается значительно более заразным, быстро распространяется. В то же время меры безопасности по борьбе с инфекцией в Латвии ослаблены, а охват вакцинацией по-прежнему низкий.

Совместно с Минсообщения и Государственной пограничной службой прорабатывается возможность введения массовых проверок на сухопутных пунктах пропуска, в том числе Терехово и Гребнево. Рассматривается возможность того, что тестирование при пересечении восточной внешней границы Латвии будет обязательным.

"Помимо прочего, необходимо оценить возможности и правовую основу для проверки в том числе и транзитных потоков и водителей грузовиков", - добавил министр.

Он считает, что аналогичные меры следует ввести в Эстонии и Литве, иначе вопрос взаимных сухопутных границ останется открытым.

"Я призываю осознавать, что ситуация потенциально может стать серьезной и повернуться вспять. Я понимаю, что это снова звучит устрашающе, но наша обязанность - предупредить о складывающихся обстоятельствах", - заявил Павлютс.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на прошлой неделе 62% ввозных случаев Covid-19 в Латвию были из третьих стран.

Со вторника в Германии действует запрет на въезд путешественников из России, которая переживают новую волну коронавируса.