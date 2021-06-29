Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве": последствия и реакция

В ЕС сожалеют о решении Минска покинуть программу "Восточного партнерства", заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Аналитики оценивают последствия решения Минска. Во-первых, по договору о реадмиссии Минск должен был обеспечить прием на своей территории своих граждан и иностранцев, которые попадали в ЕС через Беларусь, если они не соответствуют "критериям легальности". Теперь Минск даже формально не будет обязан принимать обратно сотни нелегальных мигрантов, которые попадают с территории Беларуси в Литву и Польшу, пишет Еврорадио. На лагеря для беженцев ЕС обещал выделить Беларуси до 7 миллионов евро.

Во-вторых, Восточное партнерство приносило немалую пользу стране. Еврорадио вспомнило, какие проекты ЕС проводил в последние годы в Беларуси в рамках "Восточного партнёрства" и куда тратились средства.

Борьба с Covid-19

Когда в 2020 году началась пандемия коронавируса, ЕС предоставил Беларуси помощь в виде масок, защитных костюмов, кислородных аппаратов на сумму 3,5 млн евро.

ЕС профинансировал поддержку для шести стран "Восточного партнёрства". Предполагалось, что в 2020-2022 годах Евросоюз потратит на борьбу с COVID-19 в странах "Восточного партнёрства" 35 млн евро.

Устойчивость климата

Проект EU4Climate в Беларуси рассчитан на 2020-2022 годы. Его бюджет состоит только из вклада ЕС - почти $1,3 млн.

Цель проекта - проводить совместную с ЕС политику по снижению выбросов. Реализуется с помощью региональных инициатив по диверсификации экономики и зеленому росту.

Экономический рост

Инициатива ЕС для стран "Восточного партнёрства" "Мэры за экономический рост" проводилась в 2017-2020 годах. Ожидаемый объем инвестиций в белорусские проекты составил 1,6 млн евро.

Инициатива была направлена на повышение потенциала местных властей, создание условий для экономического роста и снижения уровня безработицы.

Кредиты на инфраструктуру

В 2018 году Беларусь и Европейский инвестиционный банк договорились на ссуды в размере 160 млн евро. Эти деньги Беларусь обязалась потратить на социальную и экономическую инфраструктуру, развитие частного сектора. Часть денег предполагалось потратить на борьбу с изменениями климата.

200 тысяч евро на чиновников

С 2015 по 2017 год Евросоюз и Совет Европы реализовали три проекта с бюджетом в 200 тысяч евро.

Согласно первому проекту, предоставлялась помощь властям по изучению правовых сценариев на случай, если Беларусь присоединится в Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.

Второй проект был направлен на улучшение оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и расследование экономических преступлений.

Иронично, что третий проект был связан с правами человека. Юристы, правоохранители и студенты из Беларуси изучали европейскую систему защиты прав человека.

Итого с 2015 года ЕС намеревался вложить в Беларусь около 6,4 млн евро. Сколько из этих денег освоено, сказать точно нельзя, ведь некоторые проекты были рассчитаны и на 2022 год.