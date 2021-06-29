Аттракционы и спорт в помещениях. Новые изменения в планах сдерживания Covid-19

Школьники смогут заниматься спортом в закрытых помещениях

Спортивные тренировки для школьников на кружках и по программам профессионального образования можно будет проводить в закрытых помещениях с соблюдением обязательных мер эпидемиологической безопасности, согласно поправкам в постановление Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19".

Будут также увеличено количество людей, которые могут одновременно находиться на месте проведения спортивных соревнований на открытом воздухе, с 300 до 500, при этом 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 жителей не должно превышать 120.

Условия для занятий спортом в закрытых помещениях также были оценены и поддержаны на заседании Межведомственной координационной группы 28 июня.

Поставщики услуг, работающие с желтым уровнем защиты смогут работать с отрицательным тестом на антиген Covid-19

Правительство решило, что поставщики услуг, работающие со средним или желтым уровнем защиты смогут работать, имея отрицательный тест на антиген Covid-19.

Согласно принципу светофора средний или желтый уровень защиты дает возможность получать услуги и участвовать в мероприятиях с дополнительными требованиями безопасности для лиц, которые могут предъявить свидетельство о том, что они переболели Covid-19 или получили вакцину, а также для лиц, имеющих свидетельство о тестировании. В этом случае тест на Covid-19 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) нельзя проводить ранее, чем 48 часов назад, а тест на антиген - не ранее, за шесть часов.

Правительство разрешило посещать аттракционы в помещениях привитым, переболевшим и протестированным людям

Правительство во вторник разрешило оказание хозяйственных услуг, связанных с аттракционами в помещениях, включая:

аквапарки,

развлекательные центры,

батутные парки,

детские игровые комнаты,

места для присмотра за детьми в торговых центрах.

Услуги разрешено оказывать лицам, имеющим ковид-сертификаты о вакцинации или факте перенесенного заболевания, сертификаты о тестировании, а также детям до 12 лет, сопровождающим упомянутых лиц, при условии строгих эпидемиологических требований.

Развлекательные услуги в помещениях будут разрешены при условии, что на входе обеспечен контроль сертификатов и на территории проведения мероприятия или оказания услуги нет лиц, не соответствующих этим требованиям.

Поставщики услуг по организации развлечений в помещении должны будут предоставить не менее 15 квадратных метров пространства на человека, поток посетителей должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить расстояние в два метра между отдельными посетителями или домохозяйствами и предотвратить скопление людей. В помещениях также нужны маски, кроме случаев, когда это невозможно при использовании аттракциона.

Посетителям должно быть обеспечено наличие алкогольных дезинфицирующих средств для рук до и после использования оборудования / аттракциона, а также регулярная вентиляция помещений.

Поставщики услуг должны обеспечить регистрацию посетителей и задействованного персонала (имя, контактные данные).

Правительство на следующей неделе рассмотрит предложения по содействию вакцинации