Вт, 29.06.2021
Научно доказано, что дельта-вариант, к сожалению, распространяется в странах с низким уровнем вакцинации Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи

Аттракционы и спорт в помещениях. Новые изменения в планах сдерживания Covid-19

  • Планируют отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине
  • На границе с Россией могут ввести обязательное тестирование на Covid-19
  • Школьники смогут заниматься спортом в закрытых помещениях
  • Можно посещать аттракционы в помещениях
  • Поставщики услуг смогут работать с отрицательным тестом на антиген Covid-19
Кришьянис Кариньш ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 29 июня, состоялось заседание правительства, на котором среди прочего планировалось рассмотреть и предложения, разработанные министерствами, по стимулированию вакцинации против Covid-19. После заседания прошла пресс-конференция. Рассказываем о принятых решениях.

Завтра в Латвии планируют отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине

На заседании Государственной оперативной медицинской комиссии завтра, 30 июня, планируется отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине в Латвии, объявленный в связи с Covid-19, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По словам политика, ситуация в больницах и в системе здравоохранения в целом была тщательно проанализирована в последние недели, и на завтра запланировано заседание комиссии, на котором может быть принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в медицине. При этом необходимо учитывать, что в некоторых больницах придется продолжить чрезвычайные меры.

Это решение стало возможным из-за сокращения количества стационарных больных с Covid-19. В настоящее время помощь этим пациентам оказывают только клинические университетские больницы Риги и крупнейшие региональные больницы.

Режим чрезвычайной ситуации в медицине Латвии был объявлен в начале декабря 2020 года. Это означает, что лечебные учреждения могли более свободно использовать свои ресурсы для оказания помощи как пациентам с Covid-19, так и пациентам, нуждающимся в неотложной помощи с другими заболеваниями.

Количество коек для пациентов с Covid-19 в больницах в настоящее время сокращается, но медицинские учреждения должны быть готовы восстановить их в течение трех дней, если заболеваемость пойдет вверх, сообщила директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

На этой неделе заняты 27% коек для пациентов с Covid-19, и планируется перепрофилировать койки, добавила она.

На сухопутной границе с Россией могут ввести обязательное тестирование на Covid-19

Рассматривается необходимость введения обязательного тестирования для ограничения распространения нового индийского штамма Covid-19 при въезде в Латвию из России, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.

Он пояснил, что, несмотря на снижение заболеваемости Covid-19, индийский штамм вируса, который считается значительно более заразным, быстро распространяется. В то же время меры безопасности по борьбе с инфекцией в Латвии ослаблены, а охват вакцинацией по-прежнему низкий.

Совместно с Минсообщения и Государственной пограничной службой прорабатывается возможность введения массовых проверок на сухопутных пунктах пропуска, в том числе Терехово и Гребнево. Рассматривается возможность того, что тестирование при пересечении восточной внешней границы Латвии будет обязательным.

"Помимо прочего, необходимо оценить возможности и правовую основу для проверки в том числе и транзитных потоков и водителей грузовиков", - добавил министр.

Он считает, что аналогичные меры следует ввести в Эстонии и Литве, иначе вопрос взаимных сухопутных границ останется открытым.

"Я призываю осознавать, что ситуация потенциально может стать серьезной и повернуться вспять. Я понимаю, что это снова звучит устрашающе, но наша обязанность - предупредить о складывающихся обстоятельствах", - заявил Павлютс.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на прошлой неделе 62% ввозных случаев Covid-19 в Латвию были из третьих стран.

Школьники смогут заниматься спортом в закрытых помещениях

Спортивные тренировки для школьников на кружках и по программам профессионального образования можно будет проводить в закрытых помещениях с соблюдением обязательных мер эпидемиологической безопасности, согласно поправкам в постановление Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19".

Будут также увеличено количество людей, которые могут одновременно находиться на месте проведения спортивных соревнований на открытом воздухе, с 300 до 500, при этом 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 жителей не должно превышать 120.

Условия для занятий спортом в закрытых помещениях также были оценены и поддержаны на заседании Межведомственной координационной группы 28 июня.

Поставщики услуг, работающие с желтым уровнем защиты смогут работать с отрицательным тестом на антиген Covid-19

Правительство решило, что поставщики услуг, работающие со средним или желтым уровнем защиты смогут работать, имея отрицательный тест на антиген Covid-19.

Согласно принципу светофора средний или желтый уровень защиты дает возможность получать услуги и участвовать в мероприятиях с дополнительными требованиями безопасности для лиц, которые могут предъявить свидетельство о том, что они переболели Covid-19 или получили вакцину, а также для лиц, имеющих свидетельство о тестировании. В этом случае тест на Covid-19 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) нельзя проводить ранее, чем 48 часов назад, а тест на антиген - не ранее, за шесть часов.

Правительство разрешило посещать аттракционы в помещениях привитым, переболевшим и протестированным людям

Правительство во вторник разрешило оказание хозяйственных услуг, связанных с аттракционами в помещениях, включая:

  • аквапарки,
  • развлекательные центры,
  • батутные парки,
  • детские игровые комнаты,
  • места для присмотра за детьми в торговых центрах.

Услуги разрешено оказывать лицам, имеющим ковид-сертификаты о вакцинации или факте перенесенного заболевания, сертификаты о тестировании, а также детям до 12 лет, сопровождающим упомянутых лиц, при условии строгих эпидемиологических требований.

Развлекательные услуги в помещениях будут разрешены при условии, что на входе обеспечен контроль сертификатов и на территории проведения мероприятия или оказания услуги нет лиц, не соответствующих этим требованиям.

Поставщики услуг по организации развлечений в помещении должны будут предоставить не менее 15 квадратных метров пространства на человека, поток посетителей должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить расстояние в два метра между отдельными посетителями или домохозяйствами и предотвратить скопление людей. В помещениях также нужны маски, кроме случаев, когда это невозможно при использовании аттракциона.

Посетителям должно быть обеспечено наличие алкогольных дезинфицирующих средств для рук до и после использования оборудования / аттракциона, а также регулярная вентиляция помещений.

Поставщики услуг должны обеспечить регистрацию посетителей и задействованного персонала (имя, контактные данные).

Правительство на следующей неделе рассмотрит предложения по содействию вакцинации

Правительство планирует рассмотреть предложения специалистов по содействию вакцинации от Covid-19 на следующей неделе, поскольку эксперты все еще работают над предложениями, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Вчера после заседания коалиционных партий было заявлено, что уже сегодня правительство может рассмотреть предложения министров по содействию вакцинации, которая значительно замедлилась в последние недели, но Кариньш после заседания правительства сказал, что эксперты еще работают.

Предложения должны быть готовы к следующему вторнику, 6 июля.

Задача правительства будет заключаться в увеличении охвата вакцинацией школьных учителей, добавил премьер.

Кариньш напомнил, что в последнее время темпы вакцинации снизились, особенно на прошлой неделе, до критически низкого уровня, хотя следует учитывать и праздники.

"В любом случае нам необходимо изменить эти тенденции и обеспечить рост интереса и добровольную вакцинацию людей в течение лета", - подчеркнул премьер.

Особую озабоченность Кариньша вызывает тот факт, что общий охват вакцинацией пожилых людей старше 60 лет составляет всего около 40%.

Премьер напомнил, что штамм вируса "дельта" более заразен, что доказывается его распространением в Индии, России, Великобритании и Португалии.

Типы сертификатов Covid-19, которые можно использовать для посещения мероприятий на открытом воздухе

Правительство сегодня обсудило правила эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 в отношении проведения мероприятий, обозначив типы сертификатов Covid-19, которые можно использовать для посещения мероприятий на открытом воздухе.

По данным Министерства культуры, учитывая, что на мероприятиях могут присутствовать как лица с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или факте перенесенного заболевания, так и лица с сертификатом о тестировании, необходимо организовать и проконтролировать мероприятие таким образом, чтобы там могли присутствовать лица со всеми видами этих сертификатов. 

Также предполагается, что на мероприятие будут открыты отдельные зоны для лиц с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или сертификатом о факте перенесенного заболевания, подтверждающим, что человек был вакцинирован против инфекции Covid-19 и что с момента завершения полного курса вакцинации с зарегистрированными вакцинами или признанными вакцинами прошло 14 дней. Всемирной организацией здравоохранения в соответствии с инструкциями по применению вакцины, или через 22–90 дней после первой дозы AstraZeneca и сразу после второй дозы AstraZeneca, или если человек переболел Covid-19.

Кроме того, эти люди не учитываются в общем количестве посетителей и будет обеспечиваться контроль непересечения потоков людей. 

В пресс-конференции приняли участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш,
  • Министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • Министр сообщения Талис Линкайтс,
  • Представитель SPKC Юрий Перевощиков,
  • Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Видео: Запись пресс-конференции (на латышском языке)

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