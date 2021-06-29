Новые изменения в планах сдерживания Covid-19

Завтра в Латвии планируют отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине

На заседании Государственной оперативной медицинской комиссии завтра, 30 июня, планируется отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине в Латвии, объявленный в связи с Covid-19, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По словам политика, ситуация в больницах и в системе здравоохранения в целом была тщательно проанализирована в последние недели, и на завтра запланировано заседание комиссии, на котором может быть принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в медицине. При этом необходимо учитывать, что в некоторых больницах придется продолжить чрезвычайные меры.

Это решение стало возможным из-за сокращения количества стационарных больных с Covid-19. В настоящее время помощь этим пациентам оказывают только клинические университетские больницы Риги и крупнейшие региональные больницы.

Режим чрезвычайной ситуации в медицине Латвии был объявлен в начале декабря 2020 года. Это означает, что лечебные учреждения могли более свободно использовать свои ресурсы для оказания помощи как пациентам с Covid-19, так и пациентам, нуждающимся в неотложной помощи с другими заболеваниями.

Количество коек для пациентов с Covid-19 в больницах в настоящее время сокращается, но медицинские учреждения должны быть готовы восстановить их в течение трех дней, если заболеваемость пойдет вверх, сообщила директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

На этой неделе заняты 27% коек для пациентов с Covid-19, и планируется перепрофилировать койки, добавила она.

На сухопутной границе с Россией могут ввести обязательное тестирование на Covid-19

Рассматривается необходимость введения обязательного тестирования для ограничения распространения нового индийского штамма Covid-19 при въезде в Латвию из России, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.

Он пояснил, что, несмотря на снижение заболеваемости Covid-19, индийский штамм вируса, который считается значительно более заразным, быстро распространяется. В то же время меры безопасности по борьбе с инфекцией в Латвии ослаблены, а охват вакцинацией по-прежнему низкий.

Совместно с Минсообщения и Государственной пограничной службой прорабатывается возможность введения массовых проверок на сухопутных пунктах пропуска, в том числе Терехово и Гребнево. Рассматривается возможность того, что тестирование при пересечении восточной внешней границы Латвии будет обязательным.

"Помимо прочего, необходимо оценить возможности и правовую основу для проверки в том числе и транзитных потоков и водителей грузовиков", - добавил министр.

Он считает, что аналогичные меры следует ввести в Эстонии и Литве, иначе вопрос взаимных сухопутных границ останется открытым.

"Я призываю осознавать, что ситуация потенциально может стать серьезной и повернуться вспять. Я понимаю, что это снова звучит устрашающе, но наша обязанность - предупредить о складывающихся обстоятельствах", - заявил Павлютс.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на прошлой неделе 62% ввозных случаев Covid-19 в Латвию были из третьих стран.

В пресс-конференции приняли участие: Премьер-министр Кришьянис Кариньш,

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

Министр сообщения Талис Линкайтс,

Представитель SPKC Юрий Перевощиков,

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.