Вт, 29.06.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Несчастные случаи и наводнения: на Германию обрушился сильный шторм

ФОТО: Simon Adomat/VMD-Images/dpa via AP

Ночью в понедельник, 28 июня, на юг и запад Германии обрушились грозы и проливные дожди, что привело к десяткам дорожно-транспортных происшествий.

В Баварии затопило несколько деревень, в том числе Мемлинген недалеко от Франкфурта, где вода и грязь заполнили улицы и подвалы.

В Штутгарте ветер сорвал часть крыши Оперного театра и повалил несколько статуй. Частично затоплена оперная сцена. Во время шторма в Опере проходил спектакль, на котором присутствовало около 250 человек, но никто не пострадал.

ФОТО: Christoph Schmidt/AP

В Штутгарте в спасательные службы поступило более 330 звонков, шторм также нарушил движение поездов на несколько часов. Пожарным пришлось убирать с рельсов упавшие деревья.

Галерея: Результаты штормов в Германии 

В Баден-Вюртемберге, где расположен Штутгарт, а также в Баварии и Гессене дожди были особенно сильными. Здесь зарегистрированы десятки ДТП. Пока неизвестно, сколько человек пострадали в этих авариях.

На автомагистралях A3 и A48 произошло семь аварий, в которых один человек получил серьезные травмы и три человека - легкие.

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