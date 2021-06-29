Несчастные случаи и наводнения: на Германию обрушился сильный шторм
Ночью в понедельник, 28 июня, на юг и запад Германии обрушились грозы и проливные дожди, что привело к десяткам дорожно-транспортных происшествий.
Ночью в понедельник, 28 июня, на юг и запад Германии обрушились грозы и проливные дожди, что привело к десяткам дорожно-транспортных происшествий.
В Баварии затопило несколько деревень, в том числе Мемлинген недалеко от Франкфурта, где вода и грязь заполнили улицы и подвалы.
В Штутгарте ветер сорвал часть крыши Оперного театра и повалил несколько статуй. Частично затоплена оперная сцена. Во время шторма в Опере проходил спектакль, на котором присутствовало около 250 человек, но никто не пострадал.
В Штутгарте в спасательные службы поступило более 330 звонков, шторм также нарушил движение поездов на несколько часов. Пожарным пришлось убирать с рельсов упавшие деревья.
Галерея: Результаты штормов в Германии
В Баден-Вюртемберге, где расположен Штутгарт, а также в Баварии и Гессене дожди были особенно сильными. Здесь зарегистрированы десятки ДТП. Пока неизвестно, сколько человек пострадали в этих авариях.
На автомагистралях A3 и A48 произошло семь аварий, в которых один человек получил серьезные травмы и три человека - легкие.