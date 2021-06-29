Несчастные случаи и наводнения: на Германию обрушился сильный шторм

В Баварии затопило несколько деревень, в том числе Мемлинген недалеко от Франкфурта, где вода и грязь заполнили улицы и подвалы.

В Штутгарте ветер сорвал часть крыши Оперного театра и повалил несколько статуй. Частично затоплена оперная сцена. Во время шторма в Опере проходил спектакль, на котором присутствовало около 250 человек, но никто не пострадал.

ФОТО: Christoph Schmidt/AP

В Штутгарте в спасательные службы поступило более 330 звонков, шторм также нарушил движение поездов на несколько часов. Пожарным пришлось убирать с рельсов упавшие деревья.

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В Баден-Вюртемберге, где расположен Штутгарт, а также в Баварии и Гессене дожди были особенно сильными. Здесь зарегистрированы десятки ДТП. Пока неизвестно, сколько человек пострадали в этих авариях.