Названы профессии, представители которых чаще всего болели Covid-19 в мае и начале июня

Что касается профессий, то Covid-19 затронул 608 продавцов, 462 директоров и руководителей, 395 промышленных и других рабочих, 360 учителей основного и дошкольного образования, 296 уборщиков домов, гостиниц и офисов и их помощников, 279 поставщиков коммерческих услуг и представителей административного персонала, 267 торговых агентов и посредников по продажам и закупкам, а также 258 специалистов высшего звена.

В целом среди заболевших Covid-19 до 6 июня тоже больше всего директоров и руководителей компаний - 3920, за ними следуют продавцы - 3890, работники индивидуального ухода - 3600, учителя основных и дошкольных учреждений - 3270, а также промышленные и другие рабочие - 2750.

В процентном соотношении больше всего людей заболели Covid-19 до 6 июня в сфере здравоохранения и социального ухода, а также в сфере обслуживания - 18% от общего числа работающих. Covid-19 переболели 12% служащих в государственном управлении и обороне, а в производстве и образовании - по 11%. В сфере искусства, развлечений и досуга болели 10% работающих, а в секторе операций с недвижимостью эта доля составляет 10%.

9% от общего числа работающих заболели в остальной промышленности, транспорте и сфере охраны, а также финансов и страхования. Доля заболевших в торговле составила 8% от занятых в секторе.

Янис Салминьш, руководитель аналитической службы Министерства экономики, сказал на заседании правительства, что, исходя из этих данных, у министерства есть несколько основных выводов: заболевание среди представителей определенных профессий происходит независимо от ограничений и соответствует общим тенденциям заболеваемости в стране, в то время как в сферах, где больше вакцинированных, заболеваемость падает быстрее, чем в целом по стране.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил обеспокоенность быстрым ростом заболеваемости среди сотрудников магазинов в мае, в то время как Салминьш пояснил, что заражение часто происходит вне работы. Однако Кариньш отметил, что магазины, по всей видимости, не были самой безопасной рабочей средой для тех, кто там работает.

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, эти данные показывают, что вакцины работают и заболеваемость быстрее снижается в профессиях, где охват вакцинацией самый высокий.

Павлютс также добавил, что не так просто сказать, где люди болеют больше всего.

"Совершенно очевидно, что болезнь распространяется свободно и равномерно по всему обществу", - сказал он.