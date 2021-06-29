Пропал эксперт по вопросам природы Улдис Лелянс. Полиция просит общественность о помощи
Сотрудники правоохранительных органов Гулбенского участка Видземского регионального управления полиции ищут эксперта по вопросам природы Улдиса Лелянса.
Сотрудники правоохранительных органов Гулбенского участка Видземского регионального управления полиции ищут эксперта по вопросам природы Улдиса Лелянса.
Мужчина 1973 года рождения покинул свое место жительства 24 июня этого года в Яунгулбене на улице Берзу, чтобы отправиться на территорию Национального парка Гауя. В последний раз мужчину видели 26 июня в волости Вайвес, Цесисский край, недалеко от Криви, и он ехал на велосипеде в направлении моста Вецлаучи.
Мужчина ростом около 1,83 метра, худощавый, с слегка спутанными волосами, зачесанными назад, у него небольшая бородка. Он был одет в камуфляжную одежду.
Государственная полиция призывает всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Лелянса позвонить по телефону 110 или 25 484 682.