Вт, 29.06.2021
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Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
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Пропал эксперт по вопросам природы Улдис Лелянс. Полиция просит общественность о помощи

ФОТО: Valsts policija

Сотрудники правоохранительных органов Гулбенского участка Видземского регионального управления полиции ищут эксперта по вопросам природы Улдиса Лелянса.

Мужчина 1973 года рождения покинул свое место жительства 24 июня этого года в Яунгулбене на улице Берзу, чтобы отправиться на территорию Национального парка Гауя. В последний раз мужчину видели 26 июня в волости Вайвес, Цесисский край, недалеко от Криви, и он ехал на велосипеде в направлении моста Вецлаучи.

Мужчина ростом около 1,83 метра, худощавый, с слегка спутанными волосами, зачесанными назад, у него небольшая бородка. Он был одет в камуфляжную одежду.

Государственная полиция призывает всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Лелянса позвонить по телефону 110 или 25 484 682.

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