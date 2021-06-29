Пропал эксперт по вопросам природы Улдис Лелянс. Полиция просит общественность о помощи

Мужчина 1973 года рождения покинул свое место жительства 24 июня этого года в Яунгулбене на улице Берзу, чтобы отправиться на территорию Национального парка Гауя. В последний раз мужчину видели 26 июня в волости Вайвес, Цесисский край, недалеко от Криви, и он ехал на велосипеде в направлении моста Вецлаучи.