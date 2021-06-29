Умер актер из сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислав Гулбис

"Ростислав Гулбис умер сегодня в Костроме. Скоропостижно. Официальный диагноз пока не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить", - сообщила Екатерина Гольцман.

По словам Гольцман, артист не жаловался на здоровье, коронавирусом не болел.

"Да, это произошло сегодня. Пока нет подтвержденного диагноза, но то, что я знаю от его девушки, от его семьи - это приступ панкреатита", - рассказала она.

Обострения панкреатита у него и правда были, но не из-за алкоголя. "Просто такое стечение обстоятельств", - заключила она.

Прощание с Ростиславом пройдет в субботу, 3 июля.