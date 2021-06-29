Вт, 29.06.2021
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Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований

Умер актер сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислав Гулбис

Ростислав Гулбис. ФОТО: Instagram / gulbisrostislav

Скончался актер Ростислав Гулбис, ему было 32 года. Информацию о его смерти подтвердила сегодня 29 июня "Известиям" агент артиста Екатерина Гольцман.

"Ростислав Гулбис умер сегодня в Костроме. Скоропостижно. Официальный диагноз пока не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить", - сообщила Екатерина Гольцман.

По словам Гольцман, артист не жаловался на состояние здоровья, коронавирусом не болел.

"Да, это произошло сегодня. Пока нет подтвержденного диагноза, но то, что я знаю от его девушки, от его семьи, - это приступ панкреатита", - рассказала она.

Обострения панкреатита у него и правда были, но не из-за алкоголя. "Просто такое стечение обстоятельств", - заключила она.

Прощание с Ростиславом пройдет в субботу, 3 июля.

Гулбис наиболее известен по роли лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" и Олега Елисеева из "Полицейского с Рублевки".

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