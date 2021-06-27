Главное за 29 июня ⟩ Новые постановления правительства, доставка продуктов от Latvijas Pasts и наклейки Vakcinēts

События дня:

Аттракционы и спорт в помещениях. Новые изменения в планах сдерживания Covid-19. Во вторник, 29 июня, состоялось заседание правительства, на котором среди прочего планировалось рассмотреть и предложения, разработанные министерствами, по стимулированию вакцинации против Covid-19. После заседания прошла пресс-конференция. Рассказываем о принятых решениях.

Не развеяли, а просто бросили в воду. На пляж в Царникаве выбросило несколько урн с прахом. Работники самоуправления Царникавского края во время уборки пляжа нашли помещенную в черный мешок урну с прахом умершего человека. После розыска близких выяснилось, что они неправильно поняли желание скончавшегося быть развеянным в море и просто выбросили урну в волны.

Трагедия на Пулкстеньэзерсе: на Лиго два парня решили переплыть озеро. Один доплыл, второй - нет. На прошедших выходных из различных водоемов под Ригой и в регионах с помощью спасателей были вытащены восемь утонувших, в том числе трагедия произошла на Пулкстеньэзерсе. В статистике медиков имеется информация об 11 утонувших - в трех случаях погибших вытаскивали из воды близкие или случайные свидетели.

Хлеб и молоко по телефону: Latvijas Pasts начинает доставку продуктов на дом по всей стране. Latvijas Pasts полностью реализовала проект сотрудничества с предприятием розничной торговли ELVI и с начала июня 2021 года осуществляет доставку продовольственных товаров до места проживания клиентов по всей Латвии - на территории Курземского, Латгальского, Видземского и Земгальского регионов.

Издание "Проект" опубликовало расследование о главе МВД, к журналистам пришли с обысками. Сотрудники полиции пришли домой к главному редактору "Проекта" Роману Баданину, а также к корреспонденту издания Марии Жолобовой. У Баданина проходит обыск.

Умер актер сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислав Гулбис. Скончался актер Ростислав Гулбис, ему было 32 года. Информацию о его смерти подтвердила сегодня агент артиста Екатерина Гольцман.

Коронавирус:

За сутки выявлено 89 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 57,2. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 60 до 57,2 случая. Было сделано 11 409 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.

За неделю в Латвии значительно распространился индийский штамм Covid-19. За неделю в Латвии значительно увеличилось количество случаев заражения индийским штаммом коронавируса ("дельта"), сообщил на заседании правительства руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин.

Вакцинировались уже более 50% работников образования. Министр надеется на бойкое продолжение. На данный момент от Covid-19 вакцинированы 52% работников образовательных учреждений, написала в Twitter министр образования и науки Анита Муйжниеце.

На сухопутной границе с Россией могут ввести обязательное тестирование на Covid-19. Рассматривается необходимость введения обязательного тестирования для ограничения распространения нового индийского штамма Covid-19 при въезде в Латвию из России.

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Тарантино уходит из кино после десятого фильма. Сейчас снято девять. Что это за ленты? Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино после съемок своего десятого фильма. Об этом он рассказал в рамках вечернего шоу Real Time with Bill Maher. Режиссер не говорит, о чем намерен снять свою десятую картину. RUS TVNET решил вспомнить все его предыдущие работы.

На Центральном рынке появились первые лисички: цены впечатляют. На Рижском центральном рынке появились первые лисички, цены на них впечатляют - 25 евро за килограмм, говорится в публикации пользователя Лиене Казаки в Facebook.

"Теперь я видел все": в Сети начали продавать наклейки на машину с надписью Vakcinēts. В Facebook появилось объявление о продаже наклеек для автомобиля с надписью Vakcinēts/Vakcinēta (Вакцинирован/Вакцинирована). Объявление вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях, многие пользователи высказали свое мнение.