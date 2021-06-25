В Кремле признали, что план привить большинство взрослых россиян к осени невыполним

"Очевидно, что 60% привить не удастся". "Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", – сказал он.