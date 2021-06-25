Вт, 29.06.2021
Темпы вакцинации в течение праздничной недели снизились, но, надеюсь, сейчас они увеличатся, потому что для этого нет препятствий - в Латвии большой запас доз вакцин, нет недостатка в возможностях, нужно просто перестать сомневаться, отложить предрассудки и глупости в Интернете. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Кремле признали, что план привить большинство взрослых россиян к осени невыполним

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • К журналистам издания "Проект" сегодня пришли с обысками. Все они связывают преследование с публикацией расследования об имуществе главы МВД России.
  •  В России - рекордная суточная смертность от ковида. В Кремле признали, что план привить большинство взрослых россиян к осени невыполним.
  • Сборная Украины по футболу сегодня впервые в истории сыграет в матче плей-офф Евро-2020.
  • В Евросоюзе сожалеют о решении Беларуси приостановить свое участие в "Восточном партнерстве"

В Кремле признали, что план привить большинство взрослых россиян к осени невыполним

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отказывается от требования привить к 1 сентября 60% населения по всей стране. Теперь запланировано вакцинировать "хотя бы 30-35% граждан", сообщает "Дождь" со ссылкой на руководство двух российских регионов.

Новые целевые показатели, по их словам, власти разослали около двух недель назад. По новому плану от регионов требуют, чтобы антитела были у 60% взрослого населения. Предлагается достигать нужного процента населения с антителами не исключительно за счет вакцинации населения, а учитывать при расчете коллективного иммунитета уже переболевших COVID-19 людей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:

"Очевидно, что 60% привить не удастся". "Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", – сказал он.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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