В Кремле признали, что план привить большинство взрослых россиян к осени невыполним
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Кремле признали, что план привить большинство взрослых россиян к осени невыполним
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отказывается от требования привить к 1 сентября 60% населения по всей стране. Теперь запланировано вакцинировать "хотя бы 30-35% граждан", сообщает "Дождь" со ссылкой на руководство двух российских регионов.
Новые целевые показатели, по их словам, власти разослали около двух недель назад. По новому плану от регионов требуют, чтобы антитела были у 60% взрослого населения. Предлагается достигать нужного процента населения с антителами не исключительно за счет вакцинации населения, а учитывать при расчете коллективного иммунитета уже переболевших COVID-19 людей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:
"Очевидно, что 60% привить не удастся". "Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", – сказал он.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.