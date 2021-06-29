Видео ⟩ В Лиепае из окна пятого этажа выпал ребенок. Его отец спал

По неофициальной информации, доступной программе, беспомощно лежащего на земле мальчика заметили соседи, которые сразу же вызвали скорую помощь. Врачи доставили ребенка в больницу.

На место происшествия также прибыли сотрудники Государственной полиции (VP).

Сотрудники правоохранительных органов поднялись наверх в квартиру и несколько минут стучали в дверь, пока наконец отец ребенка, который был в квартире один, не открыл дверь, сообщили в полиции.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был задержан на месте происшествия - его доставили в отделение полиции, где он был допрошен.

Первые выводы полиции заключались в том, что ребенок открыл окно, потерял равновесие и упал, когда его отец спал.

Инцидент будет также рассмотрен Лиепайской социальной службой.