Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"

Видео ⟩ В Лиепае из окна пятого этажа выпал ребенок. Его отец спал

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Вечером в понедельник, 28 июня, в лиепайском микрорайоне Тосмаре произошел несчастный случай - ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома и получил серьезные травмы, сообщает передача TV3 Degpunktā.

По неофициальной информации, доступной программе, беспомощно лежащего на земле мальчика заметили соседи, которые сразу же вызвали скорую помощь. Врачи доставили ребенка в больницу.

На место происшествия также прибыли сотрудники Государственной полиции (VP).

Сотрудники правоохранительных органов поднялись наверх в квартиру и несколько минут стучали в дверь, пока наконец отец ребенка, который был в квартире один, не открыл дверь, сообщили в полиции.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был задержан на месте происшествия - его доставили в отделение полиции, где он был допрошен.

Первые выводы полиции заключались в том, что ребенок открыл окно, потерял равновесие и упал, когда его отец спал.

Инцидент будет также рассмотрен Лиепайской социальной службой.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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