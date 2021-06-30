Фото ⟩ В аэропорту "Рига" открылась стройплощадка Rail Baltica

В церемонии открытия примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления совместного предприятия RB Rail Агнис Дриксна, председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, руководство объединения B.S.L. Infra, представители строительного надзора от Prointec и SIA Forma 2, авторы строительного проекта и кураторы Prosiv, а также партнеры.

Галерея: открытие стройплощадки Rail Baltica в аэропорту "Рига"

Дриксна сказал, что открытие строительства новой станции - еще один важный шаг, который подтверждает прогресс и зрелость проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии.

Строительство станции Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры в международном аэропорту "Рига" обойдется в 236,961 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.

Договор заключен с объединением B.S.L. Infra, в которое входят австрийская компания Swietelsky AG и латвийские строительные компании Binders и LNK Industries.

Строительные работы планируется провести последовательно, в пять этапов до декабря 2025 года.

Линкайтс: станция Rail Baltica в аэропорту позволит развивать бизнес-центр

Станция железнодорожной магистрали Rail Baltica в Рижском аэропорту важна не только с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок - она также предоставит прекрасную возможность для развития бизнес-центра в районе аэропорта, заявил журналистам министр сообщения Талис Линкайтс, открывая стройплощадку Rail Baltica в Рижском аэропорту.

По его словам, современная железнодорожная инфраструктура позволит развивать как офисные здания, так и отели, которые обычно расположены в современных городах-аэропортах.

"Это будут дополнительные рабочие места, дополнительные услуги, что будет означать развитую инфраструктуру также для жителей Марупе и Рижской столичной агломерации",

- отметил министр сообщения.

Он заявил, что строительство Rail Baltica будет способствовать развитию Рижского аэропорта как современного мультимодального транспортного узла, что укрепит лидирующие позиции Риги как крупнейшего авиационного узла в странах Балтии.

Неудобства

В то же время Линкайтс уже заблаговременно принес извинения клиентам аэропорта и жителям его окрестностей за то, что в ближайшие годы в этом районе будет строительная площадка, что доставит некоторые неудобства. "Я убежден, что оно того стоит, чтобы через три, четыре или пять лет мы могли получить качественный и современный транспортный узел", - сказал министр.