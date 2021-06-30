В аэропорту "Рига" открывается стройплощадка Rail Baltica

В церемонии открытия примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления совместного предприятия RB Rail Агнис Дриксна, председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, руководство объединения B.S.L. Infra, представители строительного надзора от Prointec и SIA Forma 2, авторы строительного проекта и кураторы Prosiv, а также партнеры.

Дриксна сказал, что открытие строительства новой станции - еще один важный шаг, который подтверждает прогресс и зрелость проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии.

Строительство станции Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры в международном аэропорту "Рига" обойдется в 236,961 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.

Договор заключен с объединением B.S.L. Infra, в которое входят австрийская компания Swietelsky AG и латвийские строительные компании Binders и LNK Industries.