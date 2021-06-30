Ср, 30.06.2021
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Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи

В аэропорту "Рига" открывается стройплощадка Rail Baltica

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Сегодня, 30 июня, в 10 часов в международном аэропорту "Рига" откроется строительная площадка железнодорожной станции и инфраструктуры железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщили представители исполнителя проекта в Латвии Eiropas dzelzceļa līnijas.

В церемонии открытия примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления совместного предприятия RB Rail Агнис Дриксна, председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, руководство объединения B.S.L. Infra, представители строительного надзора от Prointec и SIA Forma 2, авторы строительного проекта и кураторы Prosiv, а также партнеры.

Дриксна сказал, что открытие строительства новой станции - еще один важный шаг, который подтверждает прогресс и зрелость проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии.

Строительство станции Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры в международном аэропорту "Рига" обойдется в 236,961 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.

Договор заключен с объединением B.S.L. Infra, в которое входят австрийская компания Swietelsky AG и латвийские строительные компании Binders и LNK Industries.

Строительные работы планируется провести последовательно, в пять этапов до декабря 2025 года.

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