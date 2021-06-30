Видео ⟩ Неосторожный водитель на таллиннском шоссе вызвал аварию с двумя пострадавшими

Во вторник, 29 июня, около 10 часов утра на таллиннском шоссе недалеко от Адажи произошло столкновение грузовика и автомобиля Citroen, который после наезда сзади "стал короче" более чем на десять сантиметров. Виновником аварии стал водитель Opel Astra, который не рассчитал свои способности и возможности своего автомобиля и повернул направо перед Citroen, спровоцировав его резкое торможение, сообщает передача Degpunktā.
Авария произошла незадолго до 10:00 на 13-м километре трассы Рига - Айнажи, у поворота на Царникаву. В аварии пострадали две машины и грузовик дорожно-строительной компании. Больше всего досталось небольшому Citroen, его водитель госпитализирован.
"Во время аварии меня здесь не было. Когда я приехал, было уже так. Но я поняла, что кто-то выехал с той боковой дороги прямо перед машиной моего мужа. Он быстро затормозил, и на него наехал грузовик", - говорит Наталья, жена водителя Citroen, добавляя, что все будет хорошо.
Degpunktā не удалось выяснить, как выглядел момент аварии с места водителя, поскольку шофер грузовика также попал в руки медиков. После разговора с представителем строительной компании был выявлен необычный факт - в этот день грузовик с контейнером для строительного мусора вела женщина. Она работает в компании уже какое-то время и раньше не попадала в неприятности.
Хотя вовремя остановить машину ей не удалось, виноват в ДТП, вероятно, кто-то другой. По крайней мере так говорят в полиции после анализа объяснений очевидцев.
После столкновения на островке безопасности на пересечении Таллиннского шоссе с поворотом на Царникаву, когда на месте происшествия работали оперативные службы, были установлены ярко-красные дорожные столбы. Посмотрим, поможет ли это автомобилистам на данном перекрестке в будущем.