Видео ⟩ Неосторожный водитель на таллиннском шоссе вызвал аварию с двумя пострадавшими

Авария произошла незадолго до 10:00 на 13-м километре трассы Рига - Айнажи, у поворота на Царникаву. В аварии пострадали две машины и грузовик дорожно-строительной компании. Больше всего досталось небольшому Citroen, его водитель госпитализирован.

"Во время аварии меня здесь не было. Когда я приехал, было уже так. Но я поняла, что кто-то выехал с той боковой дороги прямо перед машиной моего мужа. Он быстро затормозил, и на него наехал грузовик", - говорит Наталья, жена водителя Citroen, добавляя, что все будет хорошо.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Degpunktā не удалось выяснить, как выглядел момент аварии с места водителя, поскольку шофер грузовика также попал в руки медиков. После разговора с представителем строительной компании был выявлен необычный факт - в этот день грузовик с контейнером для строительного мусора вела женщина. Она работает в компании уже какое-то время и раньше не попадала в неприятности.

Хотя вовремя остановить машину ей не удалось, виноват в ДТП, вероятно, кто-то другой. По крайней мере так говорят в полиции после анализа объяснений очевидцев.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā