Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Синоптики рассказали, каким будет последний день июня

Лето в Вильянди. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В среду, 30 июня, в последний день июня, температура воздуха в Латвии достигнет +24... +28 градусов, прогнозируют синоптики.

Погода будет солнечной, ожидается небольшая облачность, местами возможны кратковременные дожди.

Ветер слабый, на побережье ожидается морской бриз.

В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный ветер и температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Циклоны расположены как на юго-западе, так и на северо-востоке Латвии.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах Курземе и Видземе частично сохраняется высокая пожароопасность.

Ультрафиолетовое излучение интенсивное, поэтому длительное пребывание под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов нежелательно.

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