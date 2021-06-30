Синоптики рассказали, каким будет последний день июня
В среду, 30 июня, в последний день июня, температура воздуха в Латвии достигнет +24... +28 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду, 30 июня, в последний день июня, температура воздуха в Латвии достигнет +24... +28 градусов, прогнозируют синоптики.
Погода будет солнечной, ожидается небольшая облачность, местами возможны кратковременные дожди.
Ветер слабый, на побережье ожидается морской бриз.
В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный ветер и температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Циклоны расположены как на юго-западе, так и на северо-востоке Латвии.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах Курземе и Видземе частично сохраняется высокая пожароопасность.
Ультрафиолетовое излучение интенсивное, поэтому длительное пребывание под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов нежелательно.