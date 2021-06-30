Синоптики рассказали, каким будет последний день июня

Погода будет солнечной, ожидается небольшая облачность, местами возможны кратковременные дожди.

Ветер слабый, на побережье ожидается морской бриз.

В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный ветер и температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Циклоны расположены как на юго-западе, так и на северо-востоке Латвии.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах Курземе и Видземе частично сохраняется высокая пожароопасность.