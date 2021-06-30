Синоптики рассказали, каким будет последний день июня. Температура воды в Юрмале достигла +23 градусов
В среду, 30 июня, в последний день месяца, температура воздуха в Латвии достигнет +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду, 30 июня, в последний день месяца, температура воздуха в Латвии достигнет +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
Погода будет солнечной, ожидается небольшая облачность, местами возможны кратковременные дожди.
Ветер слабый, на побережье ожидается морской бриз.
В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Циклоны расположены как на юго-западе, так и на северо-востоке Латвии.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах Курземе и Видземе частично сохраняется высокая пожароопасность.
Ультрафиолетовое излучение интенсивное, поэтому длительное пребывание под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов нежелательно.
Температура воды в Юрмале достигла +23 градусов
Утром в среду температура воды в купальных зонах Юрмалы составляла от +20 градусов в Яункемери до +23 градусов в Булдури, свидетельствуют данные самоуправления.
В Каугури и Меллужи в девять часов утра температура воды была +21 градус, а в Дубулты, Майори и Дзинтари - на градус выше.
По сообщению столичного самоуправления, температура воды в Даугавгриве и Вакарбулли составляет +19 градусов, а в Вецаки достигает +22 градусов. Температура воды в купальных зонах на реке Даугава в Румбуле и Луцавсале составляет +21 и +22 градуса соответственно, на Кипсале вода нагрелась до +23 градусов, в Кишэзерсе - до +24 градусов, в озере Бабелите - до +26 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озер утром составляет +19...+24 градуса, днем ожидается повышение температуры воды на один-три градуса.
Шведский метеорологический и гидрологический институт сообщает, что сине-зеленые водоросли размножились в центральной и южной частях Балтийского моря, но их концентрация вблизи Латвии пока невысока.
В ближайшие дни ветер будет дуть в основном с востока, северо-востока, поэтому