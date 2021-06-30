134 погибших: в Канаде - нетипичная жара

Большинство погибших - пожилые люди.

Наибольшее количество пострадавших от жары - в Ванкувере и его окрестностях.

Врачи оказали помощь десяткам людей с проблемами со здоровьем из-за жары.

В деревне Литон в провинции Британская Колумбия во вторник днем ​​температура воздуха составила 49,5 градуса по Цельсию.

До этой недели в Канаде не было зафиксировано температуры воздуха выше 45 градусов.

Жара установилась и на северной части тихоокеанского побережья США. Есть и погибшие от жары, но точных данных о количестве жертв нет.

В Портленде зафиксирована температура в 46,1 градуса по Цельсию. В городе в воскресенье было остановлено движение трамваев из-за опасности плавления кабелей.