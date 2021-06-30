134 погибших: в Канаде - нетипичная жара
На западе Канады в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 134 человека, сообщила во вторник, 29 июня, полиция страны.
На западе Канады в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 134 человека, сообщила во вторник, 29 июня, полиция страны.
Большинство погибших - пожилые люди.
Наибольшее количество пострадавших от жары - в Ванкувере и его окрестностях.
Врачи оказали помощь десяткам людей с проблемами со здоровьем из-за жары.
До этой недели в Канаде не было зафиксировано температуры воздуха выше 45 градусов.
Жара установилась и на северной части тихоокеанского побережья США. Есть и погибшие от жары, но точных данных о количестве жертв нет.
В Портленде зафиксирована температура в 46,1 градуса по Цельсию. В городе в воскресенье было остановлено движение трамваев из-за опасности плавления кабелей.
В Сиэтле была зафиксирована температура 42,2 градуса по Цельсию.