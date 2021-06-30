Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

134 погибших: в Канаде - нетипичная жара

ФОТО: Don MacKinnon / AFP

На западе Канады в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 134 человека, сообщила во вторник, 29 июня, полиция страны.

Большинство погибших - пожилые люди.

Наибольшее количество пострадавших от жары - в Ванкувере и его окрестностях.

Врачи оказали помощь десяткам людей с проблемами со здоровьем из-за жары.

В деревне Литон в провинции Британская Колумбия во вторник днем ​​температура воздуха составила 49,5 градуса по Цельсию.

До этой недели в Канаде не было зафиксировано температуры воздуха выше 45 градусов.

Жара установилась и на северной части тихоокеанского побережья США. Есть и погибшие от жары, но точных данных о количестве жертв нет.

В Портленде зафиксирована температура в 46,1 градуса по Цельсию. В городе в воскресенье было остановлено движение трамваев из-за опасности плавления кабелей.

В Сиэтле была зафиксирована температура 42,2 градуса по Цельсию.

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