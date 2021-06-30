Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Ксения Бородина прокомментировала слухи о разводе

Несколько дней назад портал Super.ru сообщил, что Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым. Слухи о разладе в паре ходили давно, но супруги их не комментировали. Однако теперь Ксения решила обратиться к своим подписчикам в Instagram, пишет издание Peopletalk.

"Поверьте, у меня все хорошо. Может быть, вы привыкли к тому, что если какие-то перемены в жизни у публичных людей случаются, то начинаются мудовые рыдания в сторис, алкоголизм, сопли, слезы и все остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Мне правда не нужна сейчас жалость, я, наоборот, хочу каким-то позитивом и бодрячком от вас зарядиться и вас зарядить… Давайте все эти вещи видеть по-другому: с позитивом, с хорошей энергией и с тем моментом, что по-разному в жизни случается, надо просто это принимать", - сказала она.

Бородина также отметила, что не планирует выносить свои переживания и проблемы на публику, поделиться ими она может и с близкими людьми.

Недавно портал Super.ru сообщил, что ведущая "Дома-2" подала на развод. Причины расставания не уточняются.

Издание утверждает, что во время телефонного разговора Бородина подтвердила информацию о разводе. По неофициальным данным, с некоторых пор супруги не живут вместе.

Напомним, Курбан и Ксения поженились в 2015 году. В этом браке на свет появилась их дочь Теона. У звезды также есть дочь от первого брака - Мария.

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