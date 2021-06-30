Ксения Бородина прокомментировала слухи о разводе

"Поверьте, у меня все хорошо. Может быть, вы привыкли к тому, что если какие-то перемены в жизни у публичных людей случаются, то начинаются мудовые рыдания в сторис, алкоголизм, сопли, слезы и все остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Мне правда не нужна сейчас жалость, я, наоборот, хочу каким-то позитивом и бодрячком от вас зарядиться и вас зарядить… Давайте все эти вещи видеть по-другому: с позитивом, с хорошей энергией и с тем моментом, что по-разному в жизни случается, надо просто это принимать", - сказала она.