Выявлено 100 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 54,2. Скончался заболевший моложе 40

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 57,2 до 54,2 случая. За последние две недели в Латвии выявлено 1025 случаев заражения Covid-19.

Было сделано 8694 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.