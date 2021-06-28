Ср, 30.06.2021
Научно доказано, что дельта-вариант, к сожалению, распространяется в странах с низким уровнем вакцинации Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи
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Выявлено 100 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 54,2. Скончался заболевший моложе 40

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 100 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 30 до 39 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 57,2 до 54,2 случая. За последние две недели в Латвии выявлено 1025 случаев заражения Covid-19.

Было сделано 8694 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 429 человек, 2513 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

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