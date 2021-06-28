Выявлено 100 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 54,2. Скончался заболевший моложе 40

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 30 до 39 лет,
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 57,2 до 54,2 случая. За последние две недели в Латвии выявлено 1025 случаев заражения Covid-19.
Было сделано 8694 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 429 человек, 2513 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.