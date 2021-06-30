Первые выходные июля в Латвии будут жаркими

В четверг, 1 июля, ожидается жара до +29 градусов, локально возможен сильный дождь с грозой. В пятницу также пройдут дожди, температура воздуха будет на градус ниже.

Согласно текущим прогнозам, суббота будет преимущественно сухой и солнечной, с восточным и северо-восточным ветром от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +13...+18 градусов, а днем достигнет +23...+28 градусов.

Начиная с воскресенья вероятность дождя и грозы увеличится. В зависимости от количества облаков ожидается теплая либо жаркая погода.