Премьер-министр не поддерживает денежные компенсации за вакцинацию

Сегодня утром в интервью программе LTV Rīta panorāma Кариньш поставил под сомнение возможность того, что государство могло бы выделить деньги населению за вакцинацию, но подчеркнул, что ищутся другие варианты, чтобы убедить сомневающуюся часть общества.

"Мы продолжим рассматривать различные преимущества для привитых, и я допускаю, что так можно мотивировать колеблющуюся часть общества. Мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы сделать прививку без стресса и ожидания, создано так много условий, чтобы сделать этот процесс простым и быстрым", - сказал премьер.

Он напомнил, что продолжаются дискуссии о том, каким профессиям может потребоваться обязательная вакцинация для продолжения работы. Кариньш не дал конкретного ответа на вопрос, что это за профессии, но дал понять, что речь идет о медиках, сотрудниках социальных учреждений, полицейских, возможно, учителях.

"Это определенно будут люди, которые в повседневной работе, в том числе в помещении, тесно контактируют с незнакомыми людьми", - сказал Кариньш.

Уже сообщалось, что на следующей неделе правительство рассмотрит предложения экспертов по содействию вакцинации от Covid-19.

Первую прививку от Covid-19 получили более 170 000 лиц старше 60 лет

Первую вакцину от Covid-19 получил 170 101 человек в возрасте старше 60 лет, что составляет примерно 29,4% возрастной группы от 60 до 70 лет, в которую входят более 241 000 жителей Латвии.

По данным Национальной службой здравоохранения (NVD), на этой неделе прививку в первые два дня получили 24 998 человек, на прошлой неделе за два дня - 21 458 человек, но на прошлой неделе перед праздниками понедельник и вторник были единственными днями, когда были открыты центры вакцинации.

Во вторник, согласно данным NVD, прививки от Covid-19 получили 11 114 человек, в том числе 2445 человек получили первую дозу вакцины, 7378 человек - вторую дозу, а еще 1291 человек был привит вакциной Johnson & Johnson (J&J), которой требуется всего одна доза.

Вакцинация проводилась 312 поставщиками услуг.