Видео ⟩ В Риге найден взрывоопасный объект

Во вторник утром сотрудники правоохранительных органов были вызваны рабочими, проводившими земляные работы, потому что они наткнулись на снаряд времен войны. Полиция ограничила территорию вокруг потенциально опасной зоны.

Через несколько часов прибыли представители вооруженных сил, которые забрали находку и незамедлительно уехали.

Нейтрализаторы неразорвавшихся боеприпасов указывали на то, что обнаруженный заряд мог быть опасен. Сотрудники компании действовали аккуратно, поэтому все уладилось без происшествий.

Попал ли заряд в это место во время войны или он был внесен во время предыдущих строительных работ вместе с грунтом, узнать вряд ли удастся. Наткнувшись на такую находку, важно быть осторожным, подчеркивает военный.

Размер заряда времен Второй мировой войны составлял восемь сантиметров, был обнаружен один такой взрывоопасный объект. В нем около 600 граммов взрывчатки. При осмотре местности не было обнаружено признаков, что поблизости могут находиться другие неразорвавшиеся боеприпасы.

Такие снаряды можно встретить в лесах, у них особо хрупкий пластиковый колпачок, к которому запрещено прикасаться. В случае обнаружения такого объекта нужно звонить в полицию в любое время суток по телефону 110. Сотрудники правоохранительных органов свяжутся с саперами.