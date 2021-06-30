Впервые за два года прошла "Прямая линия с Владимиром Путиным"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - традиционный формат общения главы страны с жителями.

Впервые она прошла в 2001 году.

Вопросы для прямой линии собираются в течение нескольких недель. У жителей есть возможность отправить видеоролик или сообщение, позвонить по спецтелефонам, задать вопрос через специальные веб-сайты или обратиться через официальные группы в соцсетях.

Вопросы обрабатывают волонтеры, некоторые из них будут заданы президенту в прямом эфире.

Во время трансляции Путин наконец признался, что привился "Спутником V". "Этой вакциной прививают Вооруженные силы, а я главнокомандующий", - сказал президент РФ.

Также Путин несколько раз пытался поздороваться с обращавшимися к нему по видеозаписи.

В ходе прямой линии у Путина спросили, кому подчиняется президент. На это он ответил - "Российскому народу".