Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
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Впервые за два года прошла "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин признался, какой вакциной привился

ФОТО: SCANPIX

Сегодня, 30 июня, прошла новая "Прямая линия с Владимиром Путиным", пишет "Медуза". Глава России впервые за два года отвечал на вопросы жителей страны (в прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса).

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - традиционный формат общения главы страны с жителями.

Впервые она прошла в 2001 году.

Вопросы для прямой линии собираются в течение нескольких недель. У жителей есть возможность отправить видеоролик или сообщение, позвонить по спецтелефонам, задать вопрос через специальные веб-сайты или обратиться через официальные группы в соцсетях.

Вопросы обрабатывают волонтеры, некоторые из них будут заданы президенту в прямом эфире.

Во время трансляции Путин наконец признался, что привился "Спутником V". "Этой вакциной прививают Вооруженные силы, а я главнокомандующий", - сказал президент РФ.

Также Путин несколько раз пытался поздороваться с обращавшимися к нему по видеозаписи.

В ходе прямой линии у Путина спросили, кому подчиняется президент. На это он ответил - "Российскому народу".

В целом же прямая линия продолжалась более двух часов. Во время нее президент рассказал, например, что его главное достижение на посту главы государства еще впереди, а во время отдыха он поет.

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