Ярослава Магучих - украинка, которая может помешать Ласицкене выиграть золото Олимпиады

Ещё год назад не было никаких сомнений, что Ласицкене вернулась бы из Токио с золотой медалью. 28-летняя спортсменка является трёхкратной чемпионкой мира и одной из немногих российских легкоатлеток, которые ассоциируются с успешными выступлениями.

Что же случилось и почему Ласицкене больше не однозначный фаворит Олимпиады? У российской прыгуньи появилась очень серьёзная конкурентка - украинка Ярослава Магучих. 19-летняя спортсменка в феврале этого года выиграла турнир в словацком городе Банска-Бистрица, установив сразу два рекорда.

Магучих покорила высоту 2,06 метра - это не только новый национальный рекорд Украины, но и третья высота в истории на соревнованиях в закрытом помещении.

Кроме того, результат украинки стал лучшим среди юниоров в истории, а также лучшим результатом сезона в мире. Так высоко зимой Мария Ласицкене не прыгала.

"Я ехала в Банска-Бистрицу с целью поднять свой личный результат на 1 см и преодолеть 203 см. Взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206, и это… это было невероятно!", - приводит слова Ярославы Магучих Федерация лёгкой атлетики Украины.

Ярослава родилась в Днепропетровске и в возрасте семи лет пришла вместе с сестрой заниматься лёгкой атлетикой. Девочка попробовала себя в разных видах, но в итоге влюбилась в прыжки в высоту.

В 15 лет Ярослава выиграла чемпионат мира среди девушек до 18 лет и Европейский юношеский фестиваль, а спустя год ей покорился чемпионат Европы в той же возрастной категории и юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.

В 2019 году украинка победила на юниорском чемпионате Европы и завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Дохе, уступив только... Марии Ласицкене.

Через год Ярослава должна была выступить на чемпионате мира в Китае, но из-за вспышки коронавирусной инфекции Covid-19‎ турнир был перенесён. Всё это время украинка времени зря не теряла, что и доказала в начале года в городе Банска-Бистрица.