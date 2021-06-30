Коронавирус в Балтии: 40 новых случаев в Литве, 36 - в Эстонии

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 24,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

За минувшие сутки было проведено 5875 молекулярных тестов (ПЦР) и 3905 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 278 769 человек.

Статистически выздоровели и сейчас живы 267 565 человек, статистически больны сейчас 770 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4383 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8912 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3117 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 36, то есть 1,2%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 30,9 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1%.

За сутки в больницах открыты три новые истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 211 пациенту, средний возраст госпитализированных - 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 16 человек, то есть 78%.