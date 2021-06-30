Игрок "Авангарда" приготовил окрошку в Кубке Гагарина. Фанаты возмущены
Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Денис Зернов привёз Кубок Гагарина в родной Челябинск и наполнил его окрошкой.
Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Денис Зернов привёз Кубок Гагарина в родной Челябинск и наполнил его окрошкой.
В сезоне-2020/21 омский "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале турнира московский ЦСКА. В минувшие выходные форвард команды Денис Зернов получил трофей в своё распоряжение и привёз его в родной Челябинск.
В Instagram появились видео и фото того, как Зернов готовит окрошку на квасе прямо в Кубке Гагарина. Хоккеист наполнил трофей холодным супом до краёв.
June 29, 2021
Болельщики "Авангарда" юмор не оценили и возмутились такому применению награды, раскритиковав нападающего за "обесценивание" Кубка Гагарина, который был добыт в тяжёлой борьбе. Под публикацией пользователи оставили больше 300 гневных комментариев.
Отметим, что Зернов не первый уроженец Челябинска, который решил поесть из хоккейного трофея. В 2018 году нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов поел из Кубка Стэнли пельмени.