Ср, 30.06.2021
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Игрок "Авангарда" приготовил окрошку в Кубке Гагарина. Фанаты возмущены

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Денис Зернов привёз Кубок Гагарина в родной Челябинск и наполнил его окрошкой.

В сезоне-2020/21 омский "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале турнира московский ЦСКА. В минувшие выходные форвард команды Денис Зернов получил трофей в своё распоряжение и привёз его в родной Челябинск.

В Instagram появились видео и фото того, как Зернов готовит окрошку на квасе прямо в Кубке Гагарина. Хоккеист наполнил трофей холодным супом до краёв.

"Коснёмся по-настоящему важного вопроса. Итак. Квас или кефир с минералкой?", - гласит подпись под фото.

Болельщики "Авангарда" юмор не оценили и возмутились такому применению награды, раскритиковав нападающего за "обесценивание" Кубка Гагарина, который был добыт в тяжёлой борьбе. Под публикацией пользователи оставили больше 300 гневных комментариев.

Отметим, что Зернов не первый уроженец Челябинска, который решил поесть из хоккейного трофея. В 2018 году нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов поел из Кубка Стэнли пельмени.

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