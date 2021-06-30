Ср, 30.06.2021
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Издание El Pais

Результаты экзаменов: с физикой и историей стало лучше, с английским - хуже

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По сравнению с результатами централизованных экзаменов прошлого года средняя оценка учащихся улучшилась по физике и истории Латвии и мира, свидетельствуют данные по результатам централизованных экзаменов Государственного центра содержания образования.

С другой стороны, по химии и английскому языку в этом году наблюдается падение результатов.

Ниже порога в 40% продолжает оставаться математика, где в этом году средняя оценка учащихся составляет 36,3%, годом ранее - 35,4%. В 2019 году средняя успеваемость школьников по математике была еще ниже - 32,7%.

Средняя оценка учащихся по истории Латвии и мира составляет 46%, что менее чем на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом году. В 2019 году средняя оценка школьников по истории Латвии и мира составила 41,3%.

По физике средний балл в этом году составляет 48,8%, что менее чем на семь процентных пунктов выше, чем годом ранее. В свою очередь, в 2019 году успеваемость учащихся на централизованном экзамене по физике составила 37,5%.

Результаты централизованного экзамена по английскому языку в этом году упали на 3,2 процентных пункта, достигнув 66,8%, по сравнению с годом ранее, когда средний балл школьников составлял 70%. В свою очередь, по централизованному экзамену по химии снижение средней оценки зарегистрировано на неполных пять процентных пунктов, составив в этом году 55,3%. В прошлом году на централизованном экзамене по химии средняя оценка школьников составила 60%.

По биологии средняя оценка учащихся в этом году составляет 50,2%, что немного ниже, чем годом ранее, когда средняя оценка составляла 53,1%. Незначительное снижение наблюдается и в среднем результате по латышскому языку. В этом году средний балл по централизованному экзамену по латышскому языку составил 51,3%, а в прошлом году - 52,9%.

По французскому языку средний балл школьников в этом году такой же высокий по сравнению с предыдущим годом. В этом году успеваемость учащихся по французскому языку составляет 76,1%, что на 1,1 процентных пункта больше, чем в прошлом году. В 2019 году средний балл централизованного экзамена по французскому языку составил 69,1%.

Результаты централизованного экзамена по русскому языку превышают 70%. В этом году средний балл экзамена по русскому языку составляет 76,8%, а в прошлом году - 73,3%. По немецкому языку средний балл составил 73,8%. В прошлом году успеваемость школьников по немецкому языку составила 74,5%.

Средняя оценка централизованного экзамена по государственному языку в 9-м классе составляет 61,1%, что несколько ниже, чем годом ранее, когда она составляла 63,8%.

Государственный центр содержания образования пришел к выводу, что в целом в этом году не произошло значительных изменений в успеваемости учащихся на централизованных экзаменах по сравнению с прошлым годом. В обязательных экзаменах результаты всего на несколько процентов отличаются от результатов прошлых лет.

С другой стороны, результаты экзаменов по выбору различны, но, как подчеркивает Государственный центр содержания образования, количество сдающих эти экзамены было небольшим, что также влияет на средний результат экзаменов. Также, сравнивая результаты экзаменов по годам, следует учитывать, что из-за пандемии Covid-19 содержание экзамена было частично изменено, учащиеся писали ответы к заданиям на специальных листах, которых не было в предыдущие годы, к тому же экзамены проходили без перерыва.

Более подробный статистический анализ результатов экзаменов будет доступен в сентябре этого года.

Как и в предыдущем учебном году, успеваемость учащихся на централизованных экзаменах выражается в процентах. Оценка записывается в сертификат об общем среднем образовании с указанием общей процентной оценки и процентной оценки для каждой части экзамена.

Процент результатов экзамена - это отношение правильных ответов в баллах к максимально возможному количеству баллов на экзамене или его части. В свою очередь, на экзамене по иностранному языку, помимо процентной оценки, также указывается соответствующий уровень владения языком, указанный в Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%).

Для учащихся, для которых результат экзамена по иностранному языку ниже 40%, оценка в сертификате выражается только в процентах.

Сегодня 16 000 централизованных экзаменационных свидетельств выдается тем молодых людям, которые сдавали централизованные экзамены для получения программы общего среднего образования в основном семестре. В этом году для получения сертификата о среднем образовании учащиеся должны были сдать экзамен по латышскому языку, математике и, по желанию, одному иностранному языку.

Обязательные экзамены сдавали в среднем 14 000 школьников, из которых 14 229 - по латышскому, 14 376 - по математике, 12 513 - по английскому, 1766 - по русскому, 30 - по немецкому и трое - по французскому.

В этом году школьникам не пришлось сдавать экзамены по выбору, однако существенных изменений в количестве централизованных экзаменов по выбору не произошло. В этом году 1481 учащийся сдавал историю Латвии и мира, 1201 - биологию, 780 - физику, 619 - химию.

Выпускники основной школы в этом году освобождены от сдачи государственных экзаменов. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, эти экзамены были отменены, вместо этого ученики писали диагностические работы и заканчивали учебный год с оценкой за год.

Чтобы учащиеся могли приступить к работе, проверить свои знания государственного языка, учащимся, обучающимся по программе обучения нацменьшинств, было предложено сдать экзамен по латышскому языку по своему выбору. Этой возможностью воспользовались 1772 школьника.

В свою очередь 6 июля аттестаты будут выданы школьникам, сдававшим какой-либо из выпускных экзаменов в дополнительные сроки.

Если учащийся не удовлетворен оценкой, полученной на централизованном экзамене, в соответствии с законом об административной процедуре, в течение одного месяца после выдачи сертификата, то есть до 30 июля, он имеет право написать заявление, адресованное в Государственный центр содержания образования, на пересмотр оценки. Специальная апелляционная комиссия рассмотрит заявление в течение одного месяца после получения.

По информации Министерства образования и науки (МОН), с сегодняшнего дня выпускники 12-х классов и другие учащиеся, сдавшие централизованные экзамены, смогут узнать оценки этих экзаменов через электронную почту latvija.lv -услуга Mani dati izglītības reģistros. Как и прежде, выпускники смогут получить распечатанные сертификаты в учебных заведениях.

В настоящее время идет прием в высшие учебные заведения, и наличие данных в общей системе значительно упрощает выполнение необходимых формальностей. Таким образом, результаты экзаменов и аттестаты об окончании средней школы из Государственного центра содержания образования передаются в единую систему приема и систему приема Рижского университета им. Страдиня, если заявитель подает заявку на обучение в одном из латвийских высших учебных заведений. Оценки диплома о среднем образовании доступны в системе после того, как образовательные учреждения внесут эти данные в Государственный центр содержания образования в течение трех рабочих дней после выдачи диплома.

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