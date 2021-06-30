Результаты экзаменов: с физикой и историей стало лучше, с английским - хуже

С другой стороны, по химии и английскому языку в этом году наблюдается падение результатов.
Ниже порога в 40% продолжает оставаться математика, где в этом году средняя оценка учащихся составляет 36,3%, годом ранее - 35,4%. В 2019 году средняя успеваемость школьников по математике была еще ниже - 32,7%.
Средняя оценка учащихся по истории Латвии и мира составляет 46%, что менее чем на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом году. В 2019 году средняя оценка школьников по истории Латвии и мира составила 41,3%.
По физике средний балл в этом году составляет 48,8%, что менее чем на семь процентных пунктов выше, чем годом ранее. В свою очередь, в 2019 году успеваемость учащихся на централизованном экзамене по физике составила 37,5%.
Результаты централизованного экзамена по английскому языку в этом году упали на 3,2 процентных пункта, достигнув 66,8%, по сравнению с годом ранее, когда средний балл школьников составлял 70%. В свою очередь, по централизованному экзамену по химии снижение средней оценки зарегистрировано на неполных пять процентных пунктов, составив в этом году 55,3%. В прошлом году на централизованном экзамене по химии средняя оценка школьников составила 60%.
По биологии средняя оценка учащихся в этом году составляет 50,2%, что немного ниже, чем годом ранее, когда средняя оценка составляла 53,1%. Незначительное снижение наблюдается и в среднем результате по латышскому языку. В этом году средний балл по централизованному экзамену по латышскому языку составил 51,3%, а в прошлом году - 52,9%.
По французскому языку средний балл школьников в этом году такой же высокий по сравнению с предыдущим годом. В этом году успеваемость учащихся по французскому языку составляет 76,1%, что на 1,1 процентных пункта больше, чем в прошлом году. В 2019 году средний балл централизованного экзамена по французскому языку составил 69,1%.
Результаты централизованного экзамена по русскому языку превышают 70%. В этом году средний балл экзамена по русскому языку составляет 76,8%, а в прошлом году - 73,3%. По немецкому языку средний балл составил 73,8%. В прошлом году успеваемость школьников по немецкому языку составила 74,5%.
Средняя оценка централизованного экзамена по государственному языку в 9-м классе составляет 61,1%, что несколько ниже, чем годом ранее, когда она составляла 63,8%.
Государственный центр содержания образования пришел к выводу, что в целом в этом году не произошло значительных изменений в успеваемости учащихся на централизованных экзаменах по сравнению с прошлым годом. В обязательных экзаменах результаты всего на несколько процентов отличаются от результатов прошлых лет.
С другой стороны, результаты экзаменов по выбору различны, но, как подчеркивает Государственный центр содержания образования, количество сдающих эти экзамены было небольшим, что также влияет на средний результат экзаменов. Также, сравнивая результаты экзаменов по годам, следует учитывать, что из-за пандемии Covid-19 содержание экзамена было частично изменено, учащиеся писали ответы к заданиям на специальных листах, которых не было в предыдущие годы, к тому же экзамены проходили без перерыва.