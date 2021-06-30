Результаты экзаменов: с физикой и историей стало лучше, с английским - хуже

С другой стороны, по химии и английскому языку в этом году наблюдается падение результатов.

Ниже порога в 40% продолжает оставаться математика, где в этом году средняя оценка учащихся составляет 36,3%, годом ранее - 35,4%. В 2019 году средняя успеваемость школьников по математике была еще ниже - 32,7%.

Средняя оценка учащихся по истории Латвии и мира составляет 46%, что менее чем на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом году. В 2019 году средняя оценка школьников по истории Латвии и мира составила 41,3%.

По физике средний балл в этом году составляет 48,8%, что менее чем на семь процентных пунктов выше, чем годом ранее. В свою очередь, в 2019 году успеваемость учащихся на централизованном экзамене по физике составила 37,5%.

Результаты централизованного экзамена по английскому языку в этом году упали на 3,2 процентных пункта, достигнув 66,8%, по сравнению с годом ранее, когда средний балл школьников составлял 70%. В свою очередь, по централизованному экзамену по химии снижение средней оценки зарегистрировано на неполных пять процентных пунктов, составив в этом году 55,3%. В прошлом году на централизованном экзамене по химии средняя оценка школьников составила 60%.

По биологии средняя оценка учащихся в этом году составляет 50,2%, что немного ниже, чем годом ранее, когда средняя оценка составляла 53,1%. Незначительное снижение наблюдается и в среднем результате по латышскому языку. В этом году средний балл по централизованному экзамену по латышскому языку составил 51,3%, а в прошлом году - 52,9%.

По французскому языку средний балл школьников в этом году такой же высокий по сравнению с предыдущим годом. В этом году успеваемость учащихся по французскому языку составляет 76,1%, что на 1,1 процентных пункта больше, чем в прошлом году. В 2019 году средний балл централизованного экзамена по французскому языку составил 69,1%.

Результаты централизованного экзамена по русскому языку превышают 70%. В этом году средний балл экзамена по русскому языку составляет 76,8%, а в прошлом году - 73,3%. По немецкому языку средний балл составил 73,8%. В прошлом году успеваемость школьников по немецкому языку составила 74,5%.

Средняя оценка централизованного экзамена по государственному языку в 9-м классе составляет 61,1%, что несколько ниже, чем годом ранее, когда она составляла 63,8%.

Государственный центр содержания образования пришел к выводу, что в целом в этом году не произошло значительных изменений в успеваемости учащихся на централизованных экзаменах по сравнению с прошлым годом. В обязательных экзаменах результаты всего на несколько процентов отличаются от результатов прошлых лет.