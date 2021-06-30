Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Степаненко решила покинуть партию Гобземса "Закон и порядок"

Алдис Гобземс и Юлия Степаненко ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Политик Юлия Степаненко решила покинуть партию "Закон и порядок", так как "представляемые ей ценности не соединимы со стилем коммуникации Алдиса Гобземса с членами и основателями партии", - сообщила Степаненко в Facebook.

"Я не хочу делать вид, что все в порядке и регулярная оскорбляющая людей публичная коммуникация со стороны моего коллеги - это норма", - отметила политик.

По ее мнению, имеются большие препятствия для достижения целей, которых от них ждут члены по партии, основатели и сторонники. Степаненко обещает продолжать над ними работать, но уже без Гобземса. "Впереди очень много работы, так как нам всем надо будет бороться за свои права, и, возможно, придется получить много новых "сюрпризов" от правительства", - добавила депутат.

Объявленное Степаненко собрание оперативной рабочей группы состоится, как и было планировано - 5 июля в 20 часов.

Напомним, в феврале этого года Регистр предприятий зарегистрировал основанную депутатом Сейма Алдисом Гобземсом партию "Закон и порядок".

Во второй половине февраля Гобземс написал в Twitter, что число членов партии близко "к 1500".

У партии два сопредседателя - Гобземс и Степаненко.

Степаненко была избрана в 13-й Сейм по списку "Согласия", однако покинула партию и являлась безфракционныим депутатом.

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